L'agente di Calò: "Spero che la mancata convocazione dell'Italia non sia la morte della meritocrazia"

Non c'è Giacomo Calò tra i volti nuovi dell'Italia di Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League: il nome del centrocampista del Frosinone, un gol ogni due partite di campionato in media con 5 in 10 gare, era tra i profili più caldeggiati, ma non è stato chiamato. Ne ha parlato a TMW l'agente, Vincenzo Pisacane:
“Si vede in campo quello che stanno facendo, per fare quelle cose significa che devi star bene psicologicamente. Ma Giacomo è un ragazzo con i piedi ben saldi a terra, sa bene che nel calcio oggi sei un fenomeno e domani non lo sei più. Per questo sta spingendo sull’acceleratore al massimo, tutti i giorni, per dimostrare ciò che vale”.
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