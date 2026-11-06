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L'agente di Calò: "Spero che la mancata convocazione dell'Italia non sia la morte della meritocrazia"

Serie A
Italia
G. Calo
Frosinone

L'inizio super con il Frosinone non è bastato per la chiamata della Nazionale

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Non c'è Giacomo Calò tra i volti nuovi dell'Italia di Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League: il nome del centrocampista del Frosinone, un gol ogni due partite di campionato in media con 5 in 10 gare, era tra i profili più caldeggiati, ma non è stato chiamato. Ne ha parlato a TMW l'agente, Vincenzo Pisacane:

“Si vede in campo quello che stanno facendo, per fare quelle cose significa che devi star bene psicologicamente. Ma Giacomo è un ragazzo con i piedi ben saldi a terra, sa bene che nel calcio oggi sei un fenomeno e domani non lo sei più. Per questo sta spingendo sull’acceleratore al massimo, tutti i giorni, per dimostrare ciò che vale”.

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    “No mai, lui ha sempre spinto per rimanere a Frosinone. Ad un certo punto c’è stato un fortissimo interesse da parte della Sampdoria ma la volontà di Calò è sempre stata quella di restare e la stessa società si è messa di traverso e lo ha blindato. Posso dire che tanti club di Serie A che avevo chiamato prima mi hanno ricontattato per dirmi ‘che cazzata ho fatto a non ascoltarti’: è già una cosa importante. Ci sarà tempo di parlare di mercato e di futuro, al momento Giacomo è concentrato al 100% sul Frosinone”.

  • LA MANCATA CONVOCAZIONE

    "Lui al momento a numeri è il miglior centrocampista in Italia. È stata una cosa strana non vederlo nella lista di Roberto Mancini che conosco so che tiene conto di queste cose. Se avesse avuto 34-35 anni avrei potuto anche capire, ma ha 29 anni. È normale che ambiva alla Nazionale e per me sarebbe stato giusto dare importanza a ciò che sta facendo. Mi auguro che la mancata convocazione di ieri non sia la morte della meritocrazia e che Giacomo possa essere convocato in un secondo momento se continua così, altrimenti significa che non c’è un senso alle chiamate della Nazionale. I ragazzi chiamati da Mancini sono tutti molto forti ma credo che nessuno in questo momento ha i numeri di Calò, per questo sarebbe stato giusto chiamarlo".

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