Il City è rimasto per due anni senza vincere il titolo di Premier League, mentre Liverpool e Arsenal hanno ristabilito il loro dominio in patria, e Barry non è convinto che nel 2026-27 possa arrivare un ritorno in vetta.

L’ex nazionale inglese, che contribuì alla conquista del primo titolo di Premier League del Chelsea nel 2011-12, ha detto a proposito di un’estate frenetica all’Etihad, che ha visto figure talismaniche dentro e fuori dal campo salutare Manchester: «Anche prima della cessione di Rodri, visto il ricambio di allenatori al City, sarebbe stato difficile togliere l’Arsenal dalla posizione in cui si trova in questo momento.

Credo che con Rodri che se n’è andato, ora siano ancora meno pericolosi nella corsa per insidiare l’Arsenal. Sono sicuro che prenderanno uno o due giocatori per migliorare e magari sostituirlo, cosa che aiuterà [Elliot] Anderson e gli altri giocatori di quel centrocampo. Direi che adesso hanno meno possibilità di competere e magari vincere il titolo, ora che Rodri non c’è più. Non dirò che hanno regalato il titolo, ma di certo questo rende tutto molto più difficile».

Ha poi aggiunto: «Per me l’Arsenal è nettamente favorita. Ho semplicemente la sensazione che con il City, per quello che sta succedendo, la minaccia sia sempre minore in questa stagione e l’addio di Rodri non ha fatto altro che accentuarla. Quindi posso vedere le altre squadre migliorare. Il Chelsea, senza Champions League e con l’allenatore, [Xabi] Alonso, oltre ai due acquisti fatti, penso che migliorerà. Sarà sicuramente in corsa per le prime quattro posizioni. Penso semplicemente che sia un titolo che l’Arsenal può prendersi.

«Non vedo le altre squadre migliorare abbastanza da raggiungere il loro livello. Per Chelsea, Manchester United e Villa, conciliare con la Champions League sarà probabilmente dura. Penso ancora che il City possa possibilmente chiudere al secondo posto, ma sarà meno pericoloso rispetto all’anno scorso».