Getty
Tradotto da
«L’addio di Erling Haaland al Manchester City un giorno è inevitabile»: fatta una previsione su quando l’attaccante da record spingerà per un trasferimento lontano dai giganti della Premier League
Pubblicità
Haaland accostato a Barcellona e Real Madrid
Il City stava proteggendo in molti modi il suo bene più prezioso quando ha messo nero su bianco un accordo a lungo termine con Haaland. Lo aveva visto incendiare la Premier League, riscrivendo i libri di storia lungo il cammino, mentre faceva parte del trionfo del Treble sotto Pep Guardiola nel 2022-23.
Il 26enne, che ha messo a segno 162 gol per il Manchester City in 200 presenze complessive in tutte le competizioni, non ha dato alcun segnale di stare prendendo in considerazione un trasferimento imminente altrove. Le porte d’uscita a Manchester, però, sono state lasciate socchiuse.
Le voci su un interesse dalla Spagna non accennano a placarsi, con il Barcellona a caccia di un altro numero 9 mentre il Real Madrid sarà sempre sul mercato per dei ‘Galacticos’ sotto la presidenza di Florentino Perez. Il Camp Nou o il Santiago Bernabeu potrebbero essere la prossima destinazione di Haaland.
- Getty
Quando Haaland potrebbe pensare di lasciare il Manchester City
Resta da vedere quando un trasferimento del genere si concretizzerà, con l’ex stella del City Barry, che parlava in collaborazione con BetVictor Online Casino, che ha dichiarato a GOAL: «Che un giorno Erling Haaland lasci il Man City è inevitabile. Per quanto il legame di Haaland con il City sia davvero molto forte, e questo per ora lo terrà lì, non farà saltare il banco come si vede fare a tanti altri giocatori.
«Penso che se il dominio del City dovesse calare un po’ e i trofei non arrivassero più, questo alimenterebbe le speculazioni. A volte è naturale voler affrontare una nuova sfida e sono sicuro che Haaland non sarà diverso.
«Non succederà dall’oggi al domani. Haaland penserà alla sua carriera, che è breve. Ma se i trofei non arrivano, questo non farà altro che alimentare le speculazioni. Avrà offerte da tutto il mondo perché è il miglior attaccante del mondo, quindi è del tutto naturale. È una cosa che si può vedere accadere in futuro. Molto dipenderà da quanto il City sarà competitivo in Europa e in Premier League nel prossimo anno o due, immagino».
- PubblicitàPubblicità
Il Manchester City è una contendente al titolo di Premier League?
Il City è rimasto per due anni senza vincere il titolo di Premier League, mentre Liverpool e Arsenal hanno ristabilito il loro dominio in patria, e Barry non è convinto che nel 2026-27 possa arrivare un ritorno in vetta.
L’ex nazionale inglese, che contribuì alla conquista del primo titolo di Premier League del Chelsea nel 2011-12, ha detto a proposito di un’estate frenetica all’Etihad, che ha visto figure talismaniche dentro e fuori dal campo salutare Manchester: «Anche prima della cessione di Rodri, visto il ricambio di allenatori al City, sarebbe stato difficile togliere l’Arsenal dalla posizione in cui si trova in questo momento.
Credo che con Rodri che se n’è andato, ora siano ancora meno pericolosi nella corsa per insidiare l’Arsenal. Sono sicuro che prenderanno uno o due giocatori per migliorare e magari sostituirlo, cosa che aiuterà [Elliot] Anderson e gli altri giocatori di quel centrocampo. Direi che adesso hanno meno possibilità di competere e magari vincere il titolo, ora che Rodri non c’è più. Non dirò che hanno regalato il titolo, ma di certo questo rende tutto molto più difficile».
Ha poi aggiunto: «Per me l’Arsenal è nettamente favorita. Ho semplicemente la sensazione che con il City, per quello che sta succedendo, la minaccia sia sempre minore in questa stagione e l’addio di Rodri non ha fatto altro che accentuarla. Quindi posso vedere le altre squadre migliorare. Il Chelsea, senza Champions League e con l’allenatore, [Xabi] Alonso, oltre ai due acquisti fatti, penso che migliorerà. Sarà sicuramente in corsa per le prime quattro posizioni. Penso semplicemente che sia un titolo che l’Arsenal può prendersi.
«Non vedo le altre squadre migliorare abbastanza da raggiungere il loro livello. Per Chelsea, Manchester United e Villa, conciliare con la Champions League sarà probabilmente dura. Penso ancora che il City possa possibilmente chiudere al secondo posto, ma sarà meno pericoloso rispetto all’anno scorso».
- Getty/GOAL
Deadline day: quando chiude il mercato estivo
Il Manchester City ha lottato fino a conquistare una vittoria per 2-1 sul Bournemouth nel weekend d'apertura della stagione 2026-27. L'Arsenal è apparso molto più a suo agio nel superare il neopromosso Coventry, ma l'era di Enzo Maresca a Manchester resta ancora un cantiere aperto.
C'è la prospettiva di ulteriori operazioni di mercato, in vista della scadenza del 1° settembre, con il Chelsea che spera di poter inserire altri pezzi in un puzzle da trofei accanto al talismanico numero 9 Haaland.
- PubblicitàPubblicità
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.