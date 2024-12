Prima di Fiorentina-Empoli, il popolo viola ha mostrato tutta la vicinanza a Bove: anche la squadra ha preparato uno striscione.

Non poteva essere una partita come tutte le altre dopo quanto accaduto ad Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter e, in occasione della sfida di Coppa Italia con l’Empoli, i tifosi della Fiorentina hanno voluto mostrare tutta la loro vicinanza al centrocampista.

Lo hanno fatto attraverso alcune iniziative ed una coreografia che ha colorato l’Artemio Franchi prima del calcio d’inizio.

Un momento molto toccante accompagnato dagli applausi di tutti gli spettatori.