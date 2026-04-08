Kvaratskhelia è l'uomo Champions del PSG: sempre a segno nelle ultime quattro, già otto goal e quattro assist per l'ex Napoli

C’è poco da fare: i veri fuoriclasse si riconoscono quando il livello delle partite si alza, e Kvicha Kvaratskhelia è senza dubbio tra i più forti al mondo quando risuona la musica della Champions League.
Non è una sensazione casuale, ma la realtà che il georgiano dimostra con i numeri: 11 goal e 6 assist in 21 presenze nella massima competizione europea dall’arrivo al PSG.
Arrivato con l’identikit del giocatore abile nell’uno contro uno, oggi Kvaratskhelia è un vero bomber, tanto da essere il capocannoniere dei parigini in Champions League. Davanti a lui, nel torneo, ci sono solo quattro giocatori: Mbappé, Kane, Gordon e Julian Álvarez.