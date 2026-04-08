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Kvaratskhelia PSGGetty Images
Michael Baldoin

Kvaratskhelia è l'uomo Champions del PSG: sempre a segno nelle ultime quattro, già otto goal e quattro assist per l'ex Napoli

Champions League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool

L’ex Napoli è sempre più decisivo quando risuona l’inno della Champions League: dopo essere stato protagonista nel trionfo dello scorso anno, il georgiano punta a ripetersi anche in questa stagione.

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C’è poco da fare: i veri fuoriclasse si riconoscono quando il livello delle partite si alza, e Kvicha Kvaratskhelia è senza dubbio tra i più forti al mondo quando risuona la musica della Champions League.

Non è una sensazione casuale, ma la realtà che il georgiano dimostra con i numeri: 11 goal e 6 assist in 21 presenze nella massima competizione europea dall’arrivo al PSG.

Arrivato con l’identikit del giocatore abile nell’uno contro uno, oggi Kvaratskhelia è un vero bomber, tanto da essere il capocannoniere dei parigini in Champions League. Davanti a lui, nel torneo, ci sono solo quattro giocatori: Mbappé, Kane, Gordon e Julian Álvarez.

  • INCONTENIBILE IN CHAMPIONS LEAGUE CON IL PSG

    Undici goal, sei assist in 21 presenze. Una prima punta? No, semplicemente Kvaratskhelia da quando veste la maglia del PSG in Champions League.

    Già nella scorsa stagione, arrivato a gennaio, si era reso decisivo nella fase a eliminazione diretta, contribuendo al cammino culminato con il treble.

    Ma quest’anno sta facendo ancora meglio: otto goal e quattro assist in 12 partite, praticamente una partecipazione a rete a gara. Numeri da autentico fuoriclasse.

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  • PRIMA SOLO DUE RETI CON LA MAGLIA DEL NAPOLI

    Ma Kvara è sempre stato così? Sì e no. Già a Napoli aveva incantato con le sue giocate e i suoi goal, contribuendo in maniera decisiva allo Scudetto conquistato sotto la guida di Spalletti.

    Ciò che oggi fa davvero la differenza è però il suo rendimento in Champions League: con gli azzurri aveva collezionato 17 presenze nella competizione, segnando soltanto due reti, entrambe nella fase a gironi del 2022/23 contro l’Ajax.

    Cinque, invece, gli assist complessivi, di cui appena uno nelle otto apparizioni dell’edizione 2023/24, l’ultima disputata in Champions con il Napoli.

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  • SONO QUATTRO DI FILA: KVARA COME BENZEMA

    Quella contro il Liverpool è la quarta partita consecutiva a segno per Kvaratskhelia, un traguardo che nella fase a eliminazione diretta della Champions League non si vedeva da quattro anni.

    L’ultimo a riuscirci era stato un centravanti tutt’altro che banale: Karim Benzema, futuro Pallone d’Oro quell'anno, capace di andare in rete per sei gare consecutive nella fase finale del torneo.

    In quella stagione il francese chiuse da capocannoniere della competizione e alzò la Champions battendo proprio il Liverpool in finale, curiosamente la stessa squadra finita ora sulla strada di Kvaratskhelia.

    Il georgiano sogna un epilogo simile. E per il Pallone d’Oro… chissà.

  • PREMIATO COME MVP DEL MATCH

    Non poteva essere altrimenti: al termine della sfida, Kvaratskhelia è stato premiato ancora una volta come MVP del match, ulteriore conferma di una prestazione da autentico campione.


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