Kvaratskhelia è l'uomo Champions del PSG: sempre a segno nelle ultime quattro, già otto goal e quattro assist per l'ex Napoli

Ma Kvara è sempre stato così? Sì e no. Già a Napoli aveva incantato con le sue giocate e i suoi goal, contribuendo in maniera decisiva allo Scudetto conquistato sotto la guida di Spalletti.

Ciò che oggi fa davvero la differenza è però il suo rendimento in Champions League: con gli azzurri aveva collezionato 17 presenze nella competizione, segnando soltanto due reti, entrambe nella fase a gironi del 2022/23 contro l’Ajax.

Cinque, invece, gli assist complessivi, di cui appena uno nelle otto apparizioni dell’edizione 2023/24, l’ultima disputata in Champions con il Napoli.