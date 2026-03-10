Khvicha Kvaratskhelia si prepara all'andata degli ottavi di Champions League con il PSG che affronterà il Chelsea e proverà a ripetere il cammino fatto nella passata stagione, concluso con la vittoria.
Il georgiano è stato fin da subito grande protagonista in Francia e determinante per i successi del PSG. L'ex giocatore del Napoli si è raccontato in un'intervista rilasciata a Le Parisien.
Dai grandi paragoni, soprattutto quando era a Napoli a cosa è cambiato con il trasferimento al PSG. Le parole di Kvaratskhelia.