Il georgiano commenta i grandi giocatori a cui è stato paragonato: "A Napoli mi dicevano già che assomigliavo a George Best. Era un giocatore speciale, uno dei migliori. Probabilmente sarebbe potuto essere ancora più grande se la sua vita non fosse stata così complicata… Ma lo ammetto, mi piace questo tipo di paragone“.

Poi il soprannome "Kvaradona" dato dai tifosi del Napoli: "Essere paragonato a Maradona è ovviamente pesante. Nessuno può essere paragonato a lui. Ma quando i tifosi mi hanno chiamato Kvaradona ero molto felice perché mostrava quanto mi volessero bene. Mi ha toccato molto e ne ero orgoglioso“.