Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Andrea Ajello

Kvaratskhelia tra Napoli e Parigi: "Paragone con Maradona pesante, quando mi ha chiamato il PSG ho capito che giocatore sono diventato"

Kvaratskhelia si è raccontato tornando sul periodo al Napoli e la crescita al PSG: "Cerco sempre di dare il 100%, anche in difesa. Questa cosa a Napoli non la facevo molto".

Khvicha Kvaratskhelia si prepara all'andata degli ottavi di Champions League con il PSG che affronterà il Chelsea e proverà a ripetere il cammino fatto nella passata stagione, concluso con la vittoria. 

Il georgiano è stato fin da subito grande protagonista in Francia e determinante per i successi del PSG. L'ex giocatore del Napoli si è raccontato in un'intervista rilasciata a Le Parisien.

Dai grandi paragoni, soprattutto quando era a Napoli a cosa è cambiato con il trasferimento al PSG. Le parole di Kvaratskhelia. 

  • "IL PARAGONE CON MARADONA PESANTE"

    Il georgiano commenta i grandi giocatori a cui è stato paragonato: "A Napoli mi dicevano già che assomigliavo a George Best. Era un giocatore speciale, uno dei migliori. Probabilmente sarebbe potuto essere ancora più grande se la sua vita non fosse stata così complicata… Ma lo ammetto, mi piace questo tipo di paragone“.

    Poi il soprannome "Kvaradona" dato dai tifosi del Napoli: "Essere paragonato a Maradona è ovviamente pesante. Nessuno può essere paragonato a lui. Ma quando i tifosi mi hanno chiamato Kvaradona ero molto felice perché mostrava quanto mi volessero bene. Mi ha toccato molto e ne ero orgoglioso“.

  • "CHIAMATA DEL PSG? HO CAPITO DI ESSERE DI LIVELLO MONDIALE"

    "Quando vieni da un piccolo Paese come il mio, giocare in una delle squadre più grandi del mondo è ovviamente un sogno", spiega Kvaratskhelia che aggiunge: "Arrivare a Napoli era già qualcosa di molto importante per me. Ero molto orgoglioso. Ma quando il Psg mi ha contattato ho davvero capito di essere diventato un giocatore di livello mondiale“.

  • "A NAPOLI NON LO FACEVO MOLTO..."

    Sulla vita da quando si è trasferito a Parigi: "Adoro la città, mi piace tutto. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci non ti disturbano troppo. Al ristorante, per esempio, chiedono prima di venire a fare una foto. Mi piace molto. È la migliore città dove passeggiare con tua moglie“.

    Dentro il campo invece: "Da quando sono a Parigi sono migliorato molto e sono diventato anche un guerriero in campo. Cerco sempre di dare il 100%, anche in difesa. Questa cosa a Napoli non la facevo molto, e il mister mi ha aiutato a migliorare molto in questo“.

  • NELLA STORIA CON IL NAPOLI E IL PSG: "SONO MOLTO FORTUNATO"

    Le ultime stagioni sono state incredibili per Kvaratskhelia che ha scritto pagine di storia sia al Napoli che al PSG: "Sono molto fortunato. Anche a Napoli erano anni che non vincevano lo scudetto e siamo riusciti a farlo prima che io lasciassi il club. È successa la stessa cosa al Psg con la Champions League. In Georgia diciamo che se entri in una stanza con il piede destro avrai fortuna. Io quindi sono arrivato a Parigi con il piede giusto“.

  • "LUIS ENRIQUE? PUÒ ANCHE URLARMI"

    "Abbiamo un ottimo rapporto. È l’allenatore. Può anche urlarmi contro o dirmi qualsiasi cosa, perché so che vuole farmi diventare una versione migliore di me", le parole dell'ex Napoli su Luis Enrique. "Spiega le cose con semplicità e vuole insegnarti sempre qualcosa. Quando ti dà un consiglio, basta seguirlo per migliorare“.

