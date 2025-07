Kvaratskhelia delude con il PSG nella finale del Mondiale per Club: niente pokerissimo ma il bilancio della stagione è super

Nel momento più bello Kvaratskhelia si spegne: il georgiano soffre in finale contro il Chelsea, Mondiale per Club con un solo goal.

Nel PSG peggiore degli ultimi mesi, che si è scoperto battibile quando sembrava inarrestabile, sono in pochi a salvarsi. Uno di questi è Gianluigi Donnarumma mentre non può dire lo stesso Khvicha Kvaratskhelia.

L'ex Napoli ha vissuto mesi sensazionali da quando è arrivato in Francia a gennaio ma è costretto a salutare la stagione con una delusione, di squadra ma anche personale per come non sia riuscito ad incidere nella finale del Mondiale per Club.

Kvaratskhelia ha sofferto l'intensità del Chelsea, che ha spesso raddoppiato i giocatori più pericolosi del PSG, tra cui appunto il georgiano. Qualche tentativo che però non ha prodotto niente e non a caso è stato sostituito quando ancora mancava più di mezz'ora al triplice fischio. Di seguito la prestazione nei numeri di Kvaratskhelia e in generale come è andato il suo Mondiale per Club.