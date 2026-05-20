Kumbulla a CM: "Mourinho è simpatico quando vince, se perde quasi non ti saluta. El Shaarawy re del biliardo, io alla Roma limitato dagli infortuni"

"E' stata la mia stagione migliore: ho giocato con continuità in un club storico che era appena risalito dalla seconda divisione. L'immagine più bella di quella stagione è la vittoria in casa contro il Real Madrid, dopo quella partita nel gruppo è cambiato qualcosa e abbiamo iniziato a credere sempre di più alla salvezza; intorno a marzo/aprile abbiamo fatto tre vittorie di fila e poi all'ultima giornata abbiamo centrato l'obiettivo".







