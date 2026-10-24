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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Krösche, derby e monitorare Amorim: perchè Cardinale sarà in Italia fino a Milan-Inter

Serie A
Milan

Il numero uno di RedBird sbarca in Italia per seguire da vicino la squadra nel ciclo di tre partite decisive, rinnovando il sostegno alla guida tecnica e segnando una possibile accelerazione nella trattativa per Krösche.

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Momento chiave in casa Milan. La sconfitta di Bournemouth ha lasciato il segno, nonostante sia arrivata dopo un paio di ottimi acuti, come le vittorie contro Salisburgo e Atalanta. Il 3-0 rimediato in Inghilterra, però, non è piaciuto, a nessuno, partendo con Gerry Cardinale, che ha voluto dare un segnale di vicinanza alla squadra.

Il patron rossonero è arrivato a Udine, dove domani Amorim e i suoi sono attesi, e resterà in Italia per 8 giorni, fino al match contro l’Inter di sabato 31. 

Non si tratta di una semplice visita di rappresentanza, ma di una presenza prolungata pensata per compattare l'ambiente, anche in virtù della mancanza di una vera e propria struttura dirigenziale. 


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  • SPEGNERE SUL NASCERE I MALUMORI

    Cardinale, prima di tutto, vuol dare un segnale alla squadra, azzerando la distanza fra proprietà e gruppo staff e giocatori. La scelta di arrivare al seguito della squadra in trasferta, come già accaduto contro il Sassuolo, non è banale perchè evita i riflettori di San Siro ma al contempo fa sentire il peso della società anche nelle uscite apparentemente più insidiose di campionato, quelle dove spesso si misurano la tenuta mentale e le reali aspirazioni di vertice. Inoltre, permette al numero uno di RedBird di tastare la temperatura emotiva di uno spogliatoio non al top dell’umore dopo il 3-0 senza storie di Bournemouth in Europa League. Infine, chissà che questo sbarco d’Oltreoceano non si un modo anche per evitare, in una fase delicata, anche il riproporsi di alcune piccole parole piccate a distanza con Ruben Amorim, finito nel mirino della critica dopo la brutta figura in terra d’Albione. 

    SPEGNERE SUL NASCERE I MALUMORI

  • UN DERBY CHIAVE

    Per il Milan saranno 6 giorni cruciali. Udinese, Bologna e Inter sono un trittico che, senza dubbio, dirà quanto siano pesanti le ambizioni rossonere. La gara in Friuli deve permettere a Modric e compagni di rialzarsi dopo l’Europa League. Poi doppio appuntamento a San Siro, il secondo dei quali sarà la partita delle partite, il derby della Madonnina: Cardinale vuole stare vicino ai suoi uomini. 


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  • LA MOSSA KRÖSCHE

    Inevitabilmente, poi, il soggiorno milanese del numero uno di RedBird sarà legato a doppio filo anche con il riassetto dei quadri dirigenziali, con i rumors che parlano di una trattativa serrata con Markus Krösche, ormai liberatosi dall'Eintracht Francoforte. Quello tedesco è il profilo prescelto per assumere il ruolo di Head of Football e la presenza in prima persona del patron sono il segnale di come il Milan voglia affrettare i tempi per consegnargli al più presto le chiavi dell'area sportiva. Chissà che Cardinale non arrivi in Italia anche per, magari, chiudere definitivamente gli accordi. 

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  • CONTROTENDENZA COL PASSATO

    Certamente, questa presenza così assidua segna un vero e proprio cambio di passo rispetto ai primi anni della gestione RedBird,caratterizzati da una figura d'oltreoceano più defilata e concentrata quasi esclusivamente sui dossier finanziari, sullo stadio e sullo sviluppo del brand globale. Se nei primi cicli la percezione della piazza era quella di un proprietario istituzionale che delegava interamente il campo alla dirigenza operativa e si vedeva a Milano solo in occasione dei grandissimi appuntamenti o per scadenze burocratiche,ora Cardinale ha capito che nel calcio italiano la sola governance aziendale non basta. Il numero uno di Redbird si sta muovendo in prima persona, dando vicinanza fisica e contatto umano allo spogliatoio e una presenza costante per tutelare l'ambiente dalle pressioni e dalle turbolenze esterne.


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