Krösche, derby e monitorare Amorim: perchè Cardinale sarà in Italia fino a Milan-Inter

Momento chiave in casa Milan. La sconfitta di Bournemouth ha lasciato il segno, nonostante sia arrivata dopo un paio di ottimi acuti, come le vittorie contro Salisburgo e Atalanta. Il 3-0 rimediato in Inghilterra, però, non è piaciuto, a nessuno, partendo con Gerry Cardinale, che ha voluto dare un segnale di vicinanza alla squadra.
Il patron rossonero è arrivato a Udine, dove domani Amorim e i suoi sono attesi, e resterà in Italia per 8 giorni, fino al match contro l’Inter di sabato 31.
Non si tratta di una semplice visita di rappresentanza, ma di una presenza prolungata pensata per compattare l'ambiente, anche in virtù della mancanza di una vera e propria struttura dirigenziale.
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