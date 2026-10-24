Krösche, derby e monitorare Amorim: perchè Cardinale sarà in Italia fino a Milan-Inter

Certamente, questa presenza così assidua segna un vero e proprio cambio di passo rispetto ai primi anni della gestione RedBird,caratterizzati da una figura d'oltreoceano più defilata e concentrata quasi esclusivamente sui dossier finanziari, sullo stadio e sullo sviluppo del brand globale. Se nei primi cicli la percezione della piazza era quella di un proprietario istituzionale che delegava interamente il campo alla dirigenza operativa e si vedeva a Milano solo in occasione dei grandissimi appuntamenti o per scadenze burocratiche,ora Cardinale ha capito che nel calcio italiano la sola governance aziendale non basta. Il numero uno di Redbird si sta muovendo in prima persona, dando vicinanza fisica e contatto umano allo spogliatoio e una presenza costante per tutelare l'ambiente dalle pressioni e dalle turbolenze esterne.



