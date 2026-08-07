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Andrej Kostic MilanGetty Images
Lelio Donato

Kostic rientra in Italia per scelta tecnica insieme ad altri tre giovani rossoneri: cosa cambia per il suo futuro al Milan

Serie A
Milan

L'attaccante montenegrino non ha convinto Amorim ed è già rientrato in Italia insieme ad altri tre giovani del Milan. Il tecnico portoghese per ora gli preferisce Camarda come vice Ramos.

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Amorim è stato chiaro. Nelle prossime settimane al Milan sarà l'ora di alcune scelte, anche dolorose.

Le prime in realtà sono già arrivate e hanno portato al rientro anticipato in Italia di alcuni giovani rossoneri.

Tra questi, un po' a sorpresa, c'è anche Andrej Kostic che qualcuno pensava potesse diventare addirittura la prima alternativa in attacco.

Amorim invece, almeno per il momento, sembra avere bocciato il giovane montenegrino. O quantomeno rimandato.

  • CHI È KOSTIC

    Andrej Kostic ha solo 19 anni e viene considerato uno dei talenti più interessanti del calcio balcanico.

    Nato a Podgorica, in Montenegro, cresce nel settore giovanile del Buducnost, uno dei più prolifici in assoluto del suo Paese.

    Nell’edizione 2024-2025 si mette in mostra in Youth League, segnando all’esordio nell’andata in casa della Dinamo Tbilisi, per poi ripetersi nel match di ritorno, quando con una tripletta trascina la sua compagine al secondo turno, dove sarà poi eliminata dal Trabzonspor.

    Inizia a fare la spola con la prima squadra e contribuisce alla conquista del titolo nazionale segnando quattro goal e mettendo a referto tre reti in appena 498’ di gioco in venti presenze.

    Se ne accorge il Partizan Belgrado, che investe circa un milione di euro per il suo cartellino. Il suo impatto è clamoroso, visto che in Super Liga, dove segna subito all’esordio, trova la rete in sei delle prime otto giornate, pur venendo schierato in una sola occasione da titolare.

    Nel 2025/26 Kostic ha segnato 12 reti in 42 presenze tra tutte le competizioni con la casacca del Partizan.

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  • L'ARRIVO AL MILAN

    Il Milan lo segue già durante il mercato di gennaio ma conclude l'operazione solo a marzo, quando comunica l'acquisto di Kostic a titolo definitivo dall'1 luglio.

    L'idea è quello di farlo giocare con la seconda squadra rossonera ma Amorim decide di portarlo in ritiro per testarlo da vicino con i grandi. Così molti credono che Kostic possa essere la grande sorpresa dell'estate.

    Dopo un discreto avvio con doppietta nella prima partitella stagionale però il montenegrino perde rapidamente posizioni nelle gerarchie offensive del Milan.

    Anche perché intanto Camarda rinnova il suo contratto e Amorim decide di puntare di più sul giovane talento italiano.

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  • KOSTIC BOCCIATO?

    Come detto Kostic ha già lasciato il ritiro del Milan, attualmente impegnato nella tourneé asiatica insieme ad altri tre giovani rossoneri.

    Amorim ha rimandato a casa l'attaccante montenegrino per scelta tecnica con Guarnier, Borsani e Ossola.

    Non si tratta ovviamente di una bocciatura definitiva per Kostic, che resta un giovane prospetto dagli ampi margini di miglioramento ma forse non ancora pronto per il grande salto.

    Ad oggi insomma sembra difficile immaginare che possa essere davvero lui la prima alternativa a Gonçalo Ramos per tutta la stagione.

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  • LA CRESCITA DI CAMARDA

    Nella scelta di rimandare anticipatamente a casa Kostic potrebbe aver influito anche la crescita di Francesco Camarda.

    L'attaccante, rientrato dalla stagione in prestito al Lecce, è stato fin qui preferito da Amorim come prima alternativa a Gonçalo Ramos.

    La volontà della società d'altronde è chiarissima, come dimostra il recente rinnovo firmato da Camarda, ovvero quella di puntare sui talenti fatti in casa.

    A bloccare un'eventuale cessione di Camarda è stato proprio Amorim dopo la sua doppietta contro il Celtic.

    "Camarda resterà con noi, in ogni caso. Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione" ha dichiarato sicuro il tecnico portoghese.

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