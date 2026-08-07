Kostic rientra in Italia per scelta tecnica insieme ad altri tre giovani rossoneri: cosa cambia per il suo futuro al Milan

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Amorim è stato chiaro. Nelle prossime settimane al Milan sarà l'ora di alcune scelte, anche dolorose.
Le prime in realtà sono già arrivate e hanno portato al rientro anticipato in Italia di alcuni giovani rossoneri.
Tra questi, un po' a sorpresa, c'è anche Andrej Kostic che qualcuno pensava potesse diventare addirittura la prima alternativa in attacco.
Amorim invece, almeno per il momento, sembra avere bocciato il giovane montenegrino. O quantomeno rimandato.