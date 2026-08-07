Kostic rientra in Italia per scelta tecnica insieme ad altri tre giovani rossoneri: cosa cambia per il suo futuro al Milan

Nella scelta di rimandare anticipatamente a casa Kostic potrebbe aver influito anche la crescita di Francesco Camarda.

L'attaccante, rientrato dalla stagione in prestito al Lecce, è stato fin qui preferito da Amorim come prima alternativa a Gonçalo Ramos.

La volontà della società d'altronde è chiarissima, come dimostra il recente rinnovo firmato da Camarda, ovvero quella di puntare sui talenti fatti in casa.

A bloccare un'eventuale cessione di Camarda è stato proprio Amorim dopo la sua doppietta contro il Celtic.

"Camarda resterà con noi, in ogni caso. Credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione" ha dichiarato sicuro il tecnico portoghese.