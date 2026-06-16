L'Arsenal fa sul serio per Manu Koné: il centrocampista della Roma, impegnato questa sera nella gara inaugurale della Francia di Deschampsal Mondlale, contro il Senegal, è il primo obiettivo per i Gunners di Mikel Arteta. Il gradimento da parte del calciatore per il trasferimento in Premier League è forte: le voci su una sua possibile cessione, già diffuse prima dell'inizio della rassegna iridata, si stanno intensificando, anche perché il club giallorosso, per il rispetto del settlement agreement, ha necessità di portare a termine una cessione entro il 30 giugno.
Koné lascia la Roma? L'Arsenal ha l'accordo col giocatore, i Gunners hanno superato l'Inter
ACCORDO COL CALCIATORE: ARSENAL MEGLIO DELL'INTER
Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Arsenal ha già trovato un accordo con l’entourage di Koné, per portare il centrocampista a Londra, nella squadra campione d’Inghilterra, nonché finalista di Champions. Il classe 2001 vuole cimentarsi nella sfida inglese, che preferirebbe sia all'Atletico Madrid, con il trasferimento nella Liga, che all'Inter, già l'anno scorso sulle sue tracce. Al momento non c'è fretta da parte del calciatore e del suo entourage, che sono concentrati sul Mondiale e che comunque potrebbero disputare la Champions anche in giallorosso, oltre a poter valutare anche un eventuale interessamento del PSG.
UNA CESSIONE ENTRO IL 30 GIUGNO
La Roma però riflette sulle uscite obbligatorie entro il 30 giugno, data della chiusura definitiva del settlement agreement con l’Uefa e termine ultimo per realizzare una plusvalenza necessaria: I Friedkin non vogliono rinviare l’appuntamento perché farlo vorrebbe dire limitare il mercato in entrata a luglio e ad agosto, scenario che non piace a Gian Piero Gasperini.
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LA RICHIESTA DI 50 MILIONI
L'obiettivo è quello di cedere Soulé, per poi ragionare su eventuali offerte irrinunciabili per Koné a fine Mondiale, sperando anche in una probabile asta. Il Borussia Dortmund e l'Aston Villa però, finora uniche società interessate all'argentino, hanno mosso timidi passi senza offerte ufficiali: per questo motivo la pista Koné in uscita può diventare prioritaria, se l'Arsenal mettesse sul piatto gli irrinunciabili 50 milioni di euro che la Roma chiede.
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IL PIANO GIALLOROSSO
L'ammortamento residuo a bilancio di Manu per la Roma è di circa 12 milioni, il che vorrebbe dire portare a casa una plusvalenza da 38: lo stesso Gasperini è disposto al suo sacrificio, per arrivare a Greenowood e magari Summerville, con l'altro Koné, Ismael, del Sassuolo, che diventerebbe il profilo ideale per il centrocampo.
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