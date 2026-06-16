Koné lascia la Roma? L'Arsenal ha l'accordo col giocatore, i Gunners hanno superato l'Inter

L'Arsenal fa sul serio per Manu Koné: il centrocampista della Roma, impegnato questa sera nella gara inaugurale della Francia di Deschampsal Mondlale, contro il Senegal, è il primo obiettivo per i Gunners di Mikel Arteta. Il gradimento da parte del calciatore per il trasferimento in Premier League è forte: le voci su una sua possibile cessione, già diffuse prima dell'inizio della rassegna iridata, si stanno intensificando, anche perché il club giallorosso, per il rispetto del settlement agreement, ha necessità di portare a termine una cessione entro il 30 giugno.







