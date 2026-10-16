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Matteo Occhiuto

Kone, Cristante, Castro, Pellegrini, Mora: cosa ha detto Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa sugli infortunati e sulla formazione

Serie A
Roma vs Genoa
Roma
Genoa

Tanti problemi per i giallorossi alla vigilia del match contro De Rossi: Malen, Dybala e Konè fuori dai giochi, ma le alternative sono già pronte.

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Una Roma con tante assenze si presenterà domani al cospetto del Genoa di Daniele De Rossi.

L’uscita dal match di Champions League contro il Real ha lasciato l’amarezza, oltre che per il risultato, anche per i problemi fisici rimediati da Manu Konè e Paulo Dybala.

Gasperini, dunque, ha fatto la conta degli assenti, parlando poi in conferenza stampa delle possibili scelte in vista della gara dell’Olimpico. 


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  • LA TEGOLA KONÈ

    Il problema fisico rimediato da Manu Konè non sarà banale. Gli esami strumentali effettuati sul centrocampista francese hanno infatti evidenziato una lesione di primo grado. Un infortunio che costringerà il mediano a fermarsi almeno fino alla prossima sosta di campionato, con l'obiettivo di riaverlo al cento per cento per la sfida contro il Sassuolo. Una notizia, se non proprio buona, perlomeno non disastrosa, così come spiegato dallo stesso Gasp in conferenza.

    "Koné ha fatto la risonanza. Una lesione di primo grado, non particolarmente significativa ma ci vuole il tempo necessario".

  • DYBALA E MALEN OUT

    Meno grave il ko di Paulo Dybala. Per la Joya, comunque, non c’è possibilità di scendere in campo contro il Genoa, anche per precauzione. Stesso dicasi per Donyell Malen, espulso a Como e quindi squalificato per il match di domani sera. I due giocatori chiave del reparto offensivo saranno quindi assenti.

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  • MORA E CASTRO HANNO LA CHANCE

    Questo regala a Rodrigo Mora e Santiago Castro una grande chance. I due colpi estivi giallorossi scaldano i motori e, dopo aver avuto poche chance a minutaggio limitato, adesso giocheranno dall’inizio contro i rossoblu di Daniele De Rossi.

    "Castro è un giocatore di valore, ha già fatto bene nel nostro campionato e domani è una bella opportunità per lui"

    Un test importante, anche per capire se i milioni spesi in estate siano stati investiti correttamente.

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  • PELLEGRINI A CENTROCAMPO

    Con anche Cristante ko, il quale come riferito da Gasperini potrebbe rivedersi o con il Napoli o nell’infrasettimanale, la mossa potrebbe essere posizionare Lorenzo Pellegrini non più sulla trequarti ma in mediana.

    "Sicuramente, vista l'emergenza, Pellegrini può giocare più indietro" ha ammesso chiaramente l’allenatore ex Atalanta, che cercherà di fare necessità virtù visti i piccoli tanti guai rimediati dalla sua Roma. 


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