Kone, Cristante, Castro, Pellegrini, Mora: cosa ha detto Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa sugli infortunati e sulla formazione

Una Roma con tante assenze si presenterà domani al cospetto del Genoa di Daniele De Rossi.
L’uscita dal match di Champions League contro il Real ha lasciato l’amarezza, oltre che per il risultato, anche per i problemi fisici rimediati da Manu Konè e Paulo Dybala.
Gasperini, dunque, ha fatto la conta degli assenti, parlando poi in conferenza stampa delle possibili scelte in vista della gara dell’Olimpico.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.