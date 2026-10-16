Kone, Cristante, Castro, Pellegrini, Mora: cosa ha detto Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa sugli infortunati e sulla formazione

Questo regala a Rodrigo Mora e Santiago Castro una grande chance. I due colpi estivi giallorossi scaldano i motori e, dopo aver avuto poche chance a minutaggio limitato, adesso giocheranno dall’inizio contro i rossoblu di Daniele De Rossi.

"Castro è un giocatore di valore, ha già fatto bene nel nostro campionato e domani è una bella opportunità per lui"

Un test importante, anche per capire se i milioni spesi in estate siano stati investiti correttamente.