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Manu Koné RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Infortunio per Manu Koné, è a disposizione per Roma-Lazio? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni in vista del derby

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Manu Koné ha riportato un problema fisico nel corso dell'ultima sessione di allenamento: le sue condizioni in vista del derby Roma-Lazio.

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Si giocherà allo stadio Olimpico uno dei match più attesi in assoluto tre trentasettesimo turno di campionato.

Andrà infatti in scena il sentitissimo Derby della Capitale, ovvero una sfida da sempre diversa dalle altre, ma che in questa occasione metterà in palio punti fondamentali soprattutto per la Roma.

La compagine giallorossa si presenterà infatti all'appuntamento da quinta forza del campionato e cercherà quei punti che potrebbero rivelarsi decisivi nello sprint finale della corsa Champions.

La marcia di avvicinamento alla gara con la Lazio, è stata condizionata da un pesante contrattempo verificatosi proprio alla vigilia: Manu Koné rischia di non essere tra i protagonisti del match.


  • Manu Kone RomaGetty

    UN PROBLEMA NELLA RIFINITURA

    Come riportato da 'Sky Sport', Manu Koné ha riportato un problema nel corso dell'allenamento di rifinitura.

    Il centrocampista giallorosso ha avvertito un risentimento muscolare alla vigilia del Derby della Capitale.

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  • LE CONDIZIONI DI KONE'

    Come spiegato da 'Sky Sport', le condizioni di Koné non sono da considerarsi preoccupanti.

    Tuttavia il problema riportato pone più di un dubbio sulla sua presenza contro la Lazio.

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  • SALTA DI DERBY DELLA CAPITALE?

    Come detto, il problema riportato da Koné non è da considerarsi grave, ma la sua presenza nel derby è da considerarsi quantomeno a rischio.

    Decisive saranno le prossime ore o le prime della mattinata di domenica, quando Gian Piero Gasperini prenderà una decisione definitiva sulla sua convocazione.

  • Neil El Aynaoui RomaGetty Images

    CHI POTREBBE SOSTITUIRE KONE'?

    Qualora Koné non dovesse farcela, o dovesse accomodarsi in panchina, Gian Piero Gasperini avrebbe comunque diverse opzioni a sua disposizione.

    Il favorito per la sua sostituzione potrebbe essere El Aynaoui che potrebbe così andare a completare il duo di mediana con Cristante.

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