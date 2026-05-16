Infortunio per Manu Koné, è a disposizione per Roma-Lazio? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni in vista del derby

Si giocherà allo stadio Olimpico uno dei match più attesi in assoluto tre trentasettesimo turno di campionato.
Andrà infatti in scena il sentitissimo Derby della Capitale, ovvero una sfida da sempre diversa dalle altre, ma che in questa occasione metterà in palio punti fondamentali soprattutto per la Roma.
La compagine giallorossa si presenterà infatti all'appuntamento da quinta forza del campionato e cercherà quei punti che potrebbero rivelarsi decisivi nello sprint finale della corsa Champions.
La marcia di avvicinamento alla gara con la Lazio, è stata condizionata da un pesante contrattempo verificatosi proprio alla vigilia: Manu Koné rischia di non essere tra i protagonisti del match.