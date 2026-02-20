Goal.com
Jose Mourinho Vinicius Junior Vincent KompanyGetty/GOAL
Alessandro De Felice

Kompany difende Vinicius Jr e accusa Mourinho dopo il caso razzismo in Benfica-Real Madrid: "Reazione autentica ed errore di leadership"

Il tecnico del Bayern interviene sul caso di presunto insulto razzista di Prestianni a Vinicius Jr, criticando apertamente Mourinho dopo i fatti nel post-partita di Benfica-Real Madrid.

Il caso di razzismo esploso durante l’andata dei playoff di Champions League tra Real Madrid e Benfica continua a far discutere. 

Gianluca Prestianni avrebbe rivolto un insulto razzista a Vinicius Jr al termine della gara vinta di misura dai Blancos grazie al goal del brasiliano. 

Ad alimentare il dibattito, nelle ultime ore è stato l’intervento pubblico di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, che nel corso di una conferenza stampa è tornato su quanto avvenuto all’Estadio da Luz di Lisbona mercoledì sera.

  • COSA È SUCCESSO E LA REAZIONE DI VINI JR

    Nel ricostruire la serata di Lisbona, Kompany ha definito la vicenda "complessa" e composta da più livelli: quello che è accaduto in campo, quello che è successo tra i tifosi e il post-partita. 

    Il tecnico ha sottolineato che la reazione di Vinicius Jr, visibile nel momento in cui si è rivolto all’arbitro, rappresentava "un’emozione autentica" e per nulla costruita.

    Per il tecnico belga il giocatore brasiliano non avrebbe avuto alcun motivo per fingere.

    “Ho guardato la partita in diretta, ci sono un paio di componenti diverse: primo quello che succede in campo, secondo quello che succede nello stadio, con i tifosi, terzo quello che succede dopo la partita. In campo per me hai Vini Jr, quando guardi cosa succede la sua reazione non può essere finta, si vede che è una reazione emotiva, non vedo alcun beneficio per lui nell’andare dall’arbitro, se lo fa è perchè nella sua mente è la cosa giusta da fare in quel momento”. 

  • LA ‘CONFERMA’ DI MBAPPÉ

    Kompany ha fatto riferimento - in particolare - al comportamento di Kylian Mbappé, che è stato "insolitamente diretto" nel confermare ciò che aveva visto e sentito. 

    Il tecnico del Bayern Monaco ha aggiunto che le immagini dello stadio mostravano tifosi intenti a compiere gesti razzisti, un elemento che contribuisce a delineare il contesto in cui si è verificato l’episodio con Prestianni.

    “Poi c’è Kylian Mbappé, che di solito è sempre abbastanza diplomatico ed è molto chiaro su quello che ha sentito e cosa ha visto e lo è ancora di più dopo la partita”.

  • KOMPANY CONTRO MOURINHO

    Kompany si è concentrato su quanto accaduto dopo il fischio finale di Benfica-Real Madrid, quando Jose Mourinho, allenatore del Benfica, ha commentato la reazione di Vinicius Jr collegandola alla sua maniera di esultare. 

    L’allenatore del Bayern ha definito le parole dello Special One "un grave errore di leadership” perché avevano come obiettivo quello di screditare il brasiliano in un momento così delicato.

    Kompany ha criticato anche il riferimento di Mourinho a Eusebio, utilizzato dal portoghese per sostenere che il Benfica non potrebbe essere un club razzista avendo avuto una delle sue icone storiche di origine africana. 

    “Jose Mourinho usa di fatto chi attacca il personaggio di Vinicius Junior, parlando di quel tipo di esultanza per screditare quello che Vinicius sta facendo in quel momento. E per me, in termini di leadership è un grande errore, ed è qualcosa che non dovremmo accettare. E in più cita il nome di Eusebio per dire che il Benfica non può essere razzista perchè il miglior giocatore della storia del Benfica è Eusebio. Sapete quello che hanno dovuto affrontare i giocatori di colore negli anni Sessanta? Era lì con Eusebio in ogni gara in trasferta? Mio padre è una persona di colore degli anni Sessanta, probabilmente all’epoca l’unica opzione che aveva era stare zitto, non dire niente, ed essere superiore a loro, essere dieci volte meglio, per avere un pó di credito e far dire alle persone è forte”.

  • IL TEMA RAZZISMO

    Il belga ha definito l’argomentazione di Mou inappropriata, ricordando che negli anni Sessanta molti calciatori neri subirono discriminazioni pesanti, spesso lontano dagli occhi del grande pubblico, tra cui anche lo stesso Eusebio, leggenda del calcio portoghese.

    “È successo a Eto’o, è successo a Balotelli tante volte, era per la sua esultanza? Ok forse sono personaggi con personalità, ma se succede a Patrick Vieira? È successo a me: venti anni fa ero a Siviglia, contro il Betis Siviglia con Cheik Tioté, che ha giocato nel Newcastle e che è morto per un attacco cardiaco quando era in Cina, una persona incredibile, con un cuore d’oro, entrambi avevamo 18-19 anni quando siamo andati a questa partita e c’erano i tifosi del Betis Siviglia cantando Ku Kux Klan, facendo il verso della scimmia, e abbiamo giocato quella partita, sono felice di aver fatto goal in quella partita anche per questo, ed è successo anche allora, era stato per la mia esultanza? Che cosa ho fatto? Ma devo dire è stato anche uno dei momenti più belli della mia carriera perchè il resto dei tifosi del Betis Siviglia iniziò a fare buuuu agli ultrà del Betis. Ma andando avanti, oggi sono un allenatore, vado al Club Brugge, e io ho giocato in Nazionale e sono stato il capitano della Nazionale, ed io e il mio staff veniamo chiamati “scimmie marroni” e dopo che mi sono lamentato ho visto tutta questa politica per seppellire la storia e così non ci sono state conseguenze, niente, e io ho una voce, che pensi succeda per le persone che non hanno una voce?”.

  • NIENTE SCHIERAMENTI

    Nonostante una posizione critica, espressa a chiare lettere, Kompany ha precisato di non voler prendere parte a “schieramenti”. 

    Il tecnico del Bayern ha sottolineato la passione e l’ardore del tecnico portoghese nel difendere il proprio club e ha ribadito di considerarlo una brava persona.

    “Ho incontrato centinaia di persone che hanno lavorato con Jose Mourinho, e non ho mai sentito una persona dire qualcosa di brutto nei suoi confronti, tutti i giocatori che hanno lavorato con lui lo amano, io capisco la persona che è, capisco che sta lottando per la sua squadra, non puoi essere una brutta persona ed avere tutti che parlano bene di te, lo so che è una brava persona, non ho bisogno di giudicarlo come persona, ma so cosa ho sentito e capisco cosa ha fatto, ma ha fatto un errore ed è qualcosa che spero in futuro non accadrà più” ha concluso Kompany.

