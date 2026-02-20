Kompany difende Vinicius Jr e accusa Mourinho dopo il caso razzismo in Benfica-Real Madrid: "Reazione autentica ed errore di leadership"

Il belga ha definito l’argomentazione di Mou inappropriata, ricordando che negli anni Sessanta molti calciatori neri subirono discriminazioni pesanti, spesso lontano dagli occhi del grande pubblico, tra cui anche lo stesso Eusebio, leggenda del calcio portoghese.

“È successo a Eto’o, è successo a Balotelli tante volte, era per la sua esultanza? Ok forse sono personaggi con personalità, ma se succede a Patrick Vieira? È successo a me: venti anni fa ero a Siviglia, contro il Betis Siviglia con Cheik Tioté, che ha giocato nel Newcastle e che è morto per un attacco cardiaco quando era in Cina, una persona incredibile, con un cuore d’oro, entrambi avevamo 18-19 anni quando siamo andati a questa partita e c’erano i tifosi del Betis Siviglia cantando Ku Kux Klan, facendo il verso della scimmia, e abbiamo giocato quella partita, sono felice di aver fatto goal in quella partita anche per questo, ed è successo anche allora, era stato per la mia esultanza? Che cosa ho fatto? Ma devo dire è stato anche uno dei momenti più belli della mia carriera perchè il resto dei tifosi del Betis Siviglia iniziò a fare buuuu agli ultrà del Betis. Ma andando avanti, oggi sono un allenatore, vado al Club Brugge, e io ho giocato in Nazionale e sono stato il capitano della Nazionale, ed io e il mio staff veniamo chiamati “scimmie marroni” e dopo che mi sono lamentato ho visto tutta questa politica per seppellire la storia e così non ci sono state conseguenze, niente, e io ho una voce, che pensi succeda per le persone che non hanno una voce?”.