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Sorloth Kolo MuaniGetty Images
Redazione Goal

Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino: le ultime sul nuovo attaccante della Juventus e il punto sulle trattative

Calciomercato
Juventus
A. Soerloth
R. Kolo Muani

Il punto sul nuovo numero 9 della Juve: Spalletti aspetta il suo attaccante.

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Dentro o fuori. Sono giorni decisivi per il nuovo attaccante della Juventus e soprattutto per Kolo Muani. I bianconeri iniziano oggi la nuova stagione e ancora non è arrivato quel numero 9 fisico che Spalletti chiede da mesi. I soldi sono il motivo della distanza tra Carnevali e il Paris Saint-Germain, che ha aperto alla cessione dell'ex Tottenham, ma continua a rimanere fermo sulle sue richieste. Ora che i rapporti sono tornati cordiali dopo la frattura della scorsa estate causata dell'ex amministratore delegato Damien Comolli, per arrivare a un punto d'incontro serve fare di più, serve un sforzo da entrambe le parti. Il Psg deve scendere sotto i 50 milioni, cifra richiesta per il cartellino del francese esploso all'Eintracht Francoforte, la Juve deve alzare la proposta. L'accordo con l'entourage del giocatore, ovvero contratto di cinque anni a 5,5 milioni di euro netti a stagione, non è sufficiente per vedere Kolo Muani ancora in bianconero.

  • SORLOTH PIANO B

    Secondo La Gazzetta dello Sport questa può essere davvero la settimana decisiva. Dentro o fuori, la Juve è al lavoro per Kolo Muani da settimane, ha trovato terreno fertile riguardo alla proposta di riportare a Torino l'attaccante cresciuto nel Nantes con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni (favorevoli),ma a oggi è impensabile raggiungere un accordo a poco più di 30 milioni di euro. Se lo scenario non dovesse cambiare ecco pronto il piano B: la Juventus è pronta a tornare prepotentemente su Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, per il quale i discorsi non si sono mai interrotti. L'entourage del norvegese ha già l'accordo sulla durata del contratto e sull'ingaggio, trovato prima del Mondiale, il problema anche in questo caso è economico, con i colchoneros che chiedono 40 milioni di euro più bonus per il suo cartellino. Ma il margine di manovra è più ampio rispetto a quello per Kolo Muani. I bianconeri hanno da giocarsi la carta Nico Gonzalez, l'anno scorso a Madrid e molto apprezzato da Diego Pablo Simeone.


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  • EKHATOR E PELLEGRINO

    Con Openda e David ancora in rosa è difficile accelerare, ma entro fine a agosto ci aspettiamo che il reparto offensivo della Juventus venga rivoluzionato. Senza più Vlahovic, che per la prima volta dal 2022 non risponderà presente alle convocazioni per la nuova stagione, è arrivato Ekhator dal Genoa e potrebbe raggiungere Torino anche Pellegrino, per il quale ci sono discussioni in corso con il Parma, aperto alla cessione. L'argentino sarebbe però complementare a Kolo Muani o Sorloth, non l'alternativa. La Juve davanti ha bisogno e vuole un big, consapevole che dopo l'anno scorso non può più sbagliare.

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