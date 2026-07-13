Kolo Muani, Sorloth, Pellegrino: le ultime sul nuovo attaccante della Juventus e il punto sulle trattative

Secondo La Gazzetta dello Sport questa può essere davvero la settimana decisiva. Dentro o fuori, la Juve è al lavoro per Kolo Muani da settimane, ha trovato terreno fertile riguardo alla proposta di riportare a Torino l'attaccante cresciuto nel Nantes con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni (favorevoli),ma a oggi è impensabile raggiungere un accordo a poco più di 30 milioni di euro. Se lo scenario non dovesse cambiare ecco pronto il piano B: la Juventus è pronta a tornare prepotentemente su Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, per il quale i discorsi non si sono mai interrotti. L'entourage del norvegese ha già l'accordo sulla durata del contratto e sull'ingaggio, trovato prima del Mondiale, il problema anche in questo caso è economico, con i colchoneros che chiedono 40 milioni di euro più bonus per il suo cartellino. Ma il margine di manovra è più ampio rispetto a quello per Kolo Muani. I bianconeri hanno da giocarsi la carta Nico Gonzalez, l'anno scorso a Madrid e molto apprezzato da Diego Pablo Simeone.



