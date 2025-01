Kolo Muani può giocare contro il Benfica in Champions League? Può essere inserito in lista UEFA? Cosa dice il regolamento

Juventus vs Benfica

La Juventus ha rinforzato l'attacco con l'arrivo del francese dal PSG: ma potrà schierarlo nell'ultima partita del girone di Champions League?

Il sospirato attaccante, il rinforzo offensivo così atteso dalla Juventus, è finalmente arrivato: giovedì 23 gennaio i bianconeri hanno accolto Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco fino al termine della stagione.

Un rinforzo importante e necessario, considerato il lunghissimo stop di Milik e considerate anche le difficoltà di un Vlahovic sempre a corrente alternata. Un rinforzo che Thiago Motta ha intenzione di utilizzare in maniera massiccia sia in campionato che in Champions League.

A proposito di Champions League: Kolo Muani potrà scendere in campo già nell'ultima partita del girone, in programma mercoledì 29 gennaio all'Allianz Stadium contro il Benfica? Cosa dice il regolamento.