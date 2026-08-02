Kolo Muani numero 9 della Juventus e ora cosa fa Vlahovic? L'offerta del Besiktas e il sogno Barcellona: dove può andare

Il futuro di Dusan Vlahovic è una telenovela che non ha ancora trovato un finale. Un finale che, almeno nelle speranze dell'attaccante serbo, deve essere a tinte blaugrana.
DV9 è uno dei giocatori svincolati più preziosi e vuole prendersi tutto il tempo possibile per prendere una decisione. O meglio, per aspettare la chiamata di una big europea.
Il Besiktas ha fatto la sua mossa mettendo sul piatto un'offerta importante per ricongiungerlo a Vincenzo Italiano, che lo ha allenato nel suo prime alla Fiorentina, ma il centravanti classe 2000 ha congelato tutto sperando in una riapertura con la Juventus, che oggi ha ufficializzato il ritorno di Randal Kolo Muani come nuovo numero 9, o soprattutto di un'apertura da parte del Barcellona.