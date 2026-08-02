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Vlahovic addio HDGOAL
Redazione Goal

Kolo Muani numero 9 della Juventus e ora cosa fa Vlahovic? L'offerta del Besiktas e il sogno Barcellona: dove può andare

Calciomercato
D. Vlahovic
Barcellona
Besiktas
Juventus
F. Torres
Paris Saint-Germain

L'attaccante serbo mette ancora in stand by l'offerta turca e confida in un'apertura dai blaugrana: una cessione dei catalani potrebbe aiutarlo.

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Il futuro di Dusan Vlahovic è una telenovela che non ha ancora trovato un finale. Un finale che, almeno nelle speranze dell'attaccante serbo, deve essere a tinte blaugrana.


DV9 è uno dei giocatori svincolati più preziosi e vuole prendersi tutto il tempo possibile per prendere una decisione. O meglio, per aspettare la chiamata di una big europea.


Il Besiktas ha fatto la sua mossa mettendo sul piatto un'offerta importante per ricongiungerlo a Vincenzo Italiano, che lo ha allenato nel suo prime alla Fiorentina, ma il centravanti classe 2000 ha congelato tutto sperando in una riapertura con la Juventus, che oggi ha ufficializzato il ritorno di Randal Kolo Muani come nuovo numero 9, o soprattutto di un'apertura da parte del Barcellona.

  • L'OFFERTA DEL BESIKTAS

    Per dare una dimensione all'offerta del Besiktas, i bianconeri turchi hanno proposto un contratto di due anni con ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione, più un bonus alla firma da 5 milioni di euro.


    Un'offerta importante e che si avvicina alle cifre che hanno accompagnato gli ultimi mesi di Vlahovic a Torino, 12 milioni di euro netti nell'ultima stagione juventina. Ma Dusan ha detto no, con l'obiettivo di riprovarci con il Barcellona.

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  • IL PRIMO NO DEL BARCELLONA

    Quello di Vlahovic al Barça infatti non è un accostamento nuovo. All'inizio di questa finestra di mercato, l'entourage del serbo lo aveva offerto ai catalani, che però avevano declinato la possibilità.


    Per due motivi sostanzialmente: le richieste economiche elevate del giocatore, stipendio da 8 milioni netti e bonus alla firma da 10 milioni, e la volontà di Flick e Deco di puntare tutto su Julian Alvarez, al punto da innescare una vera e propria guerra mediatica con l'Atletico Madrid.

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  • LA POSIZIONE DEL BARCELLONA E L'INTRECCIO CON FERRAN TORRES

    Qualcosa però sta cambiando e come riferito da Sport oggi la porta blaugrana per Vlahovic non è del tutto chiusa.


    Con il passare del tempo, l'attaccante ha abbassato le sue pretese economiche per il Barcellona, dando disponibilità a uno stipendio che rientri nei parametri finanziari del club.


    Per i catalani, il suo profilo non è ancora prioritario anche per dubbi legati alla sua tenuta fisica e al suo stile di gioco, ma tutto può cambiare nelle ultime settimane del mercato. E non solo per le evidenti resistenze dei colchoneros a lasciar partire Alvarez. Il fattore che può cambiare tutto è Ferran Torres, per il quale è forte il pressing del Paris Saint-Germain: se dovesse partire lo spagnolo, allora potrebbe aprirsi uno spiraglio per Dusan al Barcellona.

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  • LA STRATEGIA DI VLAHOVIC E IL RISCHIO CON IL BESIKTAS

    La strategia di Vlahovic dunque è chiara, attende che il Barcellona dia un segnale e, riferisce Sport, filtra fiducia da parte del giocatore.


    La sua strategia d'attesa tuttavia porta con sé un rischio, quello di veder sfumare l'unica offerta concreta arrivata finora. Il Besiktas ha dato tempo, complice anche la spinta di Italiano che ha chiesto pazienza alla dirigenza turca, ma ad oggi - riferisce il quotidiano catalano - è intenzionato ad attendere fino al 10 di agosto.


    La prossima settimana dunque può essere cruciale per il futuro di Vlahovic: Dusan aspetta il Barcellona e spera che la Spagna possa diventare davvero la sua prossima casa.

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