Kolo Muani numero 9 della Juventus e ora cosa fa Vlahovic? L'offerta del Besiktas e il sogno Barcellona: dove può andare

Qualcosa però sta cambiando e come riferito da Sport oggi la porta blaugrana per Vlahovic non è del tutto chiusa.





Con il passare del tempo, l'attaccante ha abbassato le sue pretese economiche per il Barcellona, dando disponibilità a uno stipendio che rientri nei parametri finanziari del club.





Per i catalani, il suo profilo non è ancora prioritario anche per dubbi legati alla sua tenuta fisica e al suo stile di gioco, ma tutto può cambiare nelle ultime settimane del mercato. E non solo per le evidenti resistenze dei colchoneros a lasciar partire Alvarez. Il fattore che può cambiare tutto è Ferran Torres, per il quale è forte il pressing del Paris Saint-Germain: se dovesse partire lo spagnolo, allora potrebbe aprirsi uno spiraglio per Dusan al Barcellona.