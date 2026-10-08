Kolo Muani in fiducia, Woltemade criticatissimo in Germania: alla Juventus i ruoli si sono invertiti

Via col ballottaggio, di nuovo. Che poi, a pensarci bene, è davvero un ballottaggio quello tra Randal Kolo Muani e Nick Woltemade nel sofferente attacco della Juventus?
In realtà no, almeno al momento. Per un semplice motivo: Spalletti è salito sul carro Kolo Muani, non ha mai avuto la minima intenzione di scendere da lì e non ha intenzione di farlo proprio adesso. Tradotto: un titolare designato c'è, ed è lui. Punto.
E poi c'è Woltemade che certi fantasmi proprio non riesce a lasciarseli alle spalle. Come Kolo Muani, ma prima che qualcosa cambiasse proprio a ridosso della sosta. Come se i ruoli si fossero invertiti.
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