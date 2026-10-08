Kolo Muani in fiducia, Woltemade criticatissimo in Germania: alla Juventus i ruoli si sono invertiti

E dire che Woltemade, a un certo punto di questo avvio stagionale, pareva pronto a piazzare la zampata vincente e a prendersi una maglia da titolare. Naturale: se il tuo 9 non segna mai e non gioca bene, qualche alternativa devi prenderla in considerazione.

L'ex Stoccarda e Newcastle ha esordito alla terza giornata, contro il Milan. Ha fatto coppia nel finale con Kolo Muani, ha offerto buone sensazioni, si è conquistato una punizione interessante, ha battagliato. Insomma, ha dimostrato di esserci. Per uno che era alla prima con i nuovi compagni, non era scontato.

Non bene invece il successivo spezzone da subentrato contro il Sassuolo: impatto negativo, un goal fallito di testa. Nemmeno Kolo Muani aveva convinto al Mapei Stadium: proprio per nulla. Poi ecco il NEC, il guizzo su rigore, il suo primo a Torino. La sensazione di poter assistere ben presto a un avvicendamento in attacco, o - perché no? - a una convivenza.

E invece, così non è stato. Perché Kolo Muani ha posto il primo mattoncino del proprio riscatto proprio contro il NEC, poi ecco l'Atalanta e gli applausi dello Stadium. Mentre Woltemade faceva la comparsa. E mentre si preparava a quel che sarebbe successo con la Germania in Nations League.