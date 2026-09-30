Kolo Muani, Goncalo Ramos, Orsolini e non solo: cinque nomi che possono svoltare al Fantacalcio dopo la sosta

La lunga sosta di tre settimane potrebbe rivelarsi propedeutica per alcuni giocatori che hanno iniziato la stagione non proprio in linea con le aspettative.
Ecco cinque nomi che potrebbero svoltare in Serie A alla ripresa del campionato.
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La lunga sosta di tre settimane potrebbe rivelarsi propedeutica per alcuni giocatori che hanno iniziato la stagione non proprio in linea con le aspettative.
Ecco cinque nomi che potrebbero svoltare in Serie A alla ripresa del campionato.
Titolare e in goal con il Portogallo, Goncalo Ramos potrebbe finalmente prendersi sulle spalle il Milan al rientro dalla sosta.
Un solo goal segnato sin qui, alla seconda contro il Venezia, ma la sensazione di essere comunque nel vivo del gioco, come nell'ultima contro il Lecce, dove ha regalato l'assist per il goal di Rabiot.
A ottobre il Milan giocherà 3 partite su 5 in casa, compreso l'attesissimo derby del weekend di Halloween. Per Ramos l'occasione di sbloccarsi definitivamente, rinfrancato dalla sosta.
Ancora a secco di goal in Serie A, il francese si è ripreso in Europa League ed ha giocato un'ottima partita contro l'Atalanta che fa ben sperare in vista del futuro.
Ora il calendario potrebbe aiutarlo: a ottobre la Juventus affronterà infatti Cagliari, Lecce e Genoa in trasferta. Lazio e Napoli in casa.
Ha comunque portato un goal e un assist in cinque giornate, ma il Nico Paz travolgente della scorsa stagione non si è ancora visto.
Per il Como ci sarà subito la Roma alla ripresa, poi Fiorentina, Sassuolo, Torino e Venezia. Un calendario che potrebbe rivelarsi un aiuto alla produzione di bonus dell'argentino.
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Gli infortuni lo hanno frenato in questo inizio di campionato, lasciandolo ancora a secco di bonus.
Ma Palladino punta fortemente su di lui per rilanciare il Bologna, che avrà due big match contro Inter e Milan, ma anche partite sulla carta abbordabili contro Lecce, Cagliari e Monza.
L'Orso si sbloccherà, fidatevi.
La sosta lo ha aiutato a ritrovare ritmo, condizione e ad assimilare i concetti tattici di Sarri.
Il calendario dell'Atalanta alla ripresa, a parte il Milan, è piuttosto agevole, con Venezia, Frosinone e Parma da affrontare in casa.
Per Kessié è tempo di cominciare a portare bonus, magari battendo anche qualche rigore.