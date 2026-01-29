Kolo Muani gioca e segna col Tottenham, ma la Juventus spera ancora nel ritorno: giornata chiave per il futuro dell'attaccante

Una volta che il Tottenham dovesse concedere il via libera, la Juventus dovrà trattare col PSG, ovvero il club proprietario del cartellino di Kolo Muani.

La scorsa estate le due società non avevano trovato un accordo perché i francesi chiedevano l'obbligo di riscatto, mentre i bianconeri non andavano oltre un prestito molto oneroso con diritto di riscatto.

I rapporti tra Juventus e PSG si sono dunque molto raffreddati ma la speranza di Comolli è che possa essere lo stesso Kolo Muani a spingere per tornare a Torino.

L'attaccante è rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni e sarebbe rimasto volentieri alla Juventus.