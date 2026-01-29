Kolo Muani gioca e segna col Tottenham, ma la Juventus spera ancora nel ritorno: giornata chiave per il futuro dell'attaccante

L'obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco è il ritorno di Randal Kolo Muani.
Fallita la trattativa per Mateta e mollato definitivamente En-Nesyri, i bianconeri ora puntano al francese che già un anno fa era sbarcato a Torino.
La trattativa per riportare Kolo Muani alla Juventus però non è affatto semplice per diversi motivi.
E la serata di Champions League rischia di aver complicato ulteriormente i piani di Comolli e Ottolini, chiamati a convincere non uno ma due club: ovvero Tottenham e PSG.