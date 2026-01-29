Goal.com
Kolo MuaniGetty Images
Lelio Donato

Kolo Muani gioca e segna col Tottenham, ma la Juventus spera ancora nel ritorno: giornata chiave per il futuro dell'attaccante

Il francese gioca titolare e sblocca la partita di Champions League trascinando il Tottenham agli ottavi. Oggi può essere la giornata chiave per capire se Kolo Muani può tornare alla Juventus.

L'obiettivo della Juventus per rinforzare l'attacco è il ritorno di Randal Kolo Muani.


Fallita la trattativa per Mateta e mollato definitivamente En-Nesyri, i bianconeri ora puntano al francese che già un anno fa era sbarcato a Torino.

La trattativa per riportare Kolo Muani alla Juventus però non è affatto semplice per diversi motivi.

E la serata di Champions League rischia di aver complicato ulteriormente i piani di Comolli e Ottolini, chiamati a convincere non uno ma due club: ovvero Tottenham e PSG.

  • KOLO MUANI GIOCA E SEGNA

    Nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni, Kolo Muani è stato schierato titolare dal Tottenham nell'ultima giornata di Champions League.

    Peraltro è stato proprio l'attaccante francese a sbloccare il risultato contro l'Eintracht Francoforte all'inizio della ripresa.

    Quella arrivata mercoledì sera è stata la terza rete di Kolo Muani col Tottenham, tutte in Champions League.

    Mentre in Premier League l'attaccante non si è ancora sbloccato. E forse anche per questo gli Spurs stanno valutando attentamente se interrompere il prestito.

  • LA POSIZIONE DEL TOTTENHAM

    Ma cosa serve per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus?

    Il primo passo è proprio convincere il Tottenham a interrompere anticipatamente il prestito e rimandare Kolo Muani a Parigi.

    In tal senso nelle ultime ore sarebbe arrivata qualche apertura dalla società inglese ma il tecnico Franck non pare altrettanto convinto di lasciare partire il francese.

    Sempre che dal mercato non arrivi un altro attaccante. E in tal senso il Tottenham si sarebbe inserito proprio su Mateta, ex obiettivo della Juventus.

  • SERVE UN ACCORDO COL PSG

    Una volta che il Tottenham dovesse concedere il via libera, la Juventus dovrà trattare col PSG, ovvero il club proprietario del cartellino di Kolo Muani.

    La scorsa estate le due società non avevano trovato un accordo perché i francesi chiedevano l'obbligo di riscatto, mentre i bianconeri non andavano oltre un prestito molto oneroso con diritto di riscatto.

    I rapporti tra Juventus e PSG si sono dunque molto raffreddati ma la speranza di Comolli è che possa essere lo stesso Kolo Muani a spingere per tornare a Torino.

    L'attaccante è rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni e sarebbe rimasto volentieri alla Juventus.

  • Yildiz Kolo Muani Juventus MondialeGetty Images

    LA FORMULA PER KOLO MUANI ALLA JUVENTUS

    Ma quale potrebbe essere la formula dell'affare?

    Come ha spiegato chiaramente Giorgio Chiellini, la Juventus al momento non può impegnarsi in operazioni molto onerose a titolo definitivo.

    L'idea dei bianconeri è quindi quella di offrire al PSG un prestito secco versando 5 milioni di euro, senza inserire però clausole per diritto o obbligo di riscatto.

    Al termine della stagione, insomma, i due club avrebbero le mani libere e Kolo Muani tornerebbe ad essere sotto il totale controllo del PSG.

