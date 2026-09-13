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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Kolo Muani è un fantasma, Woltemade senza ruolo e David segna con l'Atletico Madrid: l'attacco della Juventus è un mistero

Serie A
Juventus
Sassuolo vs Juventus
Sassuolo

La Juventus non ha ancora trovato i goal dei suoi attaccanti. Anche contro il Sassuolo male sia Kolo Muani che Woltemade, mentre Jonathan David si sblocca con l'Atletico Madrid e Openda segna a Lione.

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Lois Openda e Jonathan David fuori, dentro Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Risultato? Identico.

L'attacco continua ad essere un problema per la Juventus che non ha ancora trovato i goal delle sue punte. E ha perso la prima partita di questo campionato.

La prestazione offerta sia dal francese che dal tedesco al 'Mapei Stadium' è stata ampiamente insufficiente. Il tutto mentre gli ex bianconeri si sono già sbloccati con le nuove squadre.

Il problema, insomma, non sembrano essere i singoli ma più il modo di attaccare della squadra bianconera. Lo spartito più che i singoli interpreti.

  • KOLO MUANI ANCORA DELUDENTE

    Dopo averlo inseguito per tre sessioni di mercato, Randal Kolo Muani è finalmente tornato a Torino.

    Ma la sua seconda volta in bianconero è iniziata male, anzi malissimo. Non bene contro il Frosinone, male alla seconda contro il Parma.

    Ancora peggio contro Milan e Sassuolo quando di fatto il francese non ha mai concluso verso la porta avversaria.

    Spalletti con lui ha già provato sia la strategia del bastone che quella della carota. Ma i risultati finora sono stati gli stessi.

    E il rischio di perdere psicologicamente un giocatore già reduce da una stagione disastrosa col Tottenham aumenta col passare delle settimane.

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  • MA DOVE GIOCA WOLTEMADE?

    L'attaccante tedesco è arrivato nelle ultimissime ore di mercato per soddisfare le richieste di Spalletti.

    Il tecnico bianconero però chiedeva da mesi una punta fisica che riempisse l'area di rigore e avesse l'istinto del vero 9. Non esattamente le caratteristiche di Woltemade.

    Nonostante sia molto alto, infatti, l'ex Newcastle predilige giocare con i palloni tra i piedi e leggermente fuori dall'area di rigore.

    La conferma in tal senso è arrivata già nelle prime due presenze contro Milan e Sassuolo, quando Woltemade ha avuto un paio di occasioni nel cuore dell'area. Ma le ha sprecate entrambe.

    I numeri d'altronde raccontano di un giocatore che non ha mai segnato più di dodici goal in un singolo campionato.

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  • OPENDA E DAVID SEGNANO ALTROVE

    Se i nuovi attaccanti della Juventus non si sono ancora sbloccati, gli ex bianconeri invece hanno iniziato a segnare.

    Lois Openda, vero e proprio oggetto misterioso nella scorsa stagione a Torino, ha già realizzato due goal e fornito un assist nelle prime sette presenze col Lione.

    E per uno strano scherzo del destino, proprio mentre la Juventus cadeva sotto i colpi del Sassuolo, a qualche chilometro di distanza Jonathan David segnava il suo primo goal con l'Atletico Madrid. E che goal.

    Slalom speciale in area di rigore e tiro piazzato che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Una bella rivincita per entrambi, insomma.

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  • COSA MANCA ALLA JUVE

    Come dicevamo sopra, insomma, la forte sensazione è che il problema non siano i singoli giocatori ma il sistema offensivo della Juventus.

    La squadra di Luciano Spalletti palleggia tanto, forse troppo, prima di cercare l'imbucata in profondità verso le punte.

    Questo perché a centrocampo manca l'uomo dell'ultimo passaggio. E non da una sola stagione. Una mancanza a cui non si è provveduto in sede di mercato.

    Il rischio così è di bruciare nel giro di pochi mesi anche gli ultimi arrivati, invece di capire cosa davvero manca per mettere gli attaccanti nelle condizioni di rendersi maggiormente pericolosi.

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