Kolo Muani è un fantasma, Woltemade senza ruolo e David segna con l'Atletico Madrid: l'attacco della Juventus è un mistero

Lois Openda e Jonathan David fuori, dentro Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Risultato? Identico.

L'attacco continua ad essere un problema per la Juventus che non ha ancora trovato i goal delle sue punte. E ha perso la prima partita di questo campionato.

La prestazione offerta sia dal francese che dal tedesco al 'Mapei Stadium' è stata ampiamente insufficiente. Il tutto mentre gli ex bianconeri si sono già sbloccati con le nuove squadre.

Il problema, insomma, non sembrano essere i singoli ma più il modo di attaccare della squadra bianconera. Lo spartito più che i singoli interpreti.