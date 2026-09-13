Kolo Muani è un fantasma, Woltemade senza ruolo e David segna con l'Atletico Madrid: l'attacco della Juventus è un mistero

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Lois Openda e Jonathan David fuori, dentro Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Risultato? Identico.
L'attacco continua ad essere un problema per la Juventus che non ha ancora trovato i goal delle sue punte. E ha perso la prima partita di questo campionato.
La prestazione offerta sia dal francese che dal tedesco al 'Mapei Stadium' è stata ampiamente insufficiente. Il tutto mentre gli ex bianconeri si sono già sbloccati con le nuove squadre.
Il problema, insomma, non sembrano essere i singoli ma più il modo di attaccare della squadra bianconera. Lo spartito più che i singoli interpreti.