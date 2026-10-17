Kolo Muani con Woltemade, Nico Gonzalez e come sta Boga: cosa ha detto Spalletti in conferenza e le ultime di formazione verso Juventus-Lazio

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio valida per la settima giornata di Serie A:

"Io partirei dalla Lazio, va sottolineato il lavoro di Gattuso per quelli che erano i discorsi che si facevano inizialmente. È stato il più bravo in questo inizio con Alvini e Pisacane. Ha una quadratura e poi ha singoli come Frattesi che è dirompente. Io lo conosco bene e sa fare tante cose. La Lazio è una squadra pericolosissima e dovremo essere bravi e forti nelle scelte che faremo. Il recupero è partito alle 4 e 30 del mattino. Il giorno dopo abbiamo fatto solo una ricognizione perché c'è chi non dorme in aereo.

Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente né ieri né oggi. Si elencano le cose che devono avere presenti e immaginarsi. La partita non inizia quando fischia l'arbitro. Quello che diventa differente è che voi non avete idea di come si recupera. Noi abbiamo un responsabile della performance e mettiamo insieme i dati a volte non fai giocare il migliore del momento perché magari è stanco".