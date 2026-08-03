Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Kolo Muani Juventus GFX HDGOAL
Stefano Silvestri

Kolo Muani cerca il sorriso perduto alla Juventus: cosa non ha funzionato nella disastrosa stagione al Tottenham

Serie A
Juventus
R. Kolo Muani
Tottenham Hotspur

Nonostante un buon rendimento in Champions League, l'attaccante francese viene ricordato come uno dei peggiori acquisti recenti degli Spurs: il motivo di un'annata da dimenticare.

Pubblicità

La scena condivisa dalla Juventus e da Weston McKennie sui social l'hanno vista un po' tutti. Nel video si vede Randal Kolo Muani che entra nello spogliatoio bianconero e viene accolto con un abbraccio sincero e tra i sorrisi sia dall'americano che da Khephren Thuram.



È un episodio significativo per vari aspetti. Primo: il bel ricordo che Kolo Muani ha lasciato alla Juve nei suoi unici (fin qui) sei mesi a Torino, evidentemente non solo dentro ma anche fuori dal campo. E secondo: il desiderio dell'ex attaccante del PSG di ritrovare un sorriso che ormai da tempo aveva perduto.

Il riferimento all'unica annata al Tottenham non è casuale. A Londra Kolo Muani ha trascorso 12 mesi disastrosi, diversamente da quelli torinesi. Un rapporto mai nato, un'esperienza che un po' tutti stanno faticosamente cercando di lasciarsi alle spalle: sia lui che i tifosi degli Spurs.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • UN SOLO GOAL IN PREMIER LEAGUE

    Se è vero che per un attaccante non riuscire a segnare è un dramma sportivo, per Kolo Muani non è andata diversamente. E dunque pensate a come abbia vissuto il nuovo attaccante della Juventus il fatto di esser riuscito a bucare i portieri avversari una sola volta in campionato.

    Proprio questo è il misero bottino di Kolo Muani nel 2025/26: appena un goal messo a segno in Premier League. Goal che peraltro si è rivelato assolutamente inutile: lo ha trovato il 22 febbraio in un derby contro l'Arsenal malamente perso in casa per 4-1, dopo mesi e mesi a secco. Era la rete dell'1-1, ma poi i Gunners sono ripassati in vantaggio e hanno dilagato.

    Meglio è andata in Champions League, competizione in cui il Tottenham si è arenato agli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid: 4 centri in 9 presenze, a cui vanno aggiunti due assist. Kolo Muani ha trafitto anche i Colchoneros al ritorno, nell'onorevole ma ancora una volta inutile 3-2 costato l'eliminazione.

    Ma questo non è bastato per placare l'ira della gente del Tottenham nei confronti del neo juventino. Anche perché la situazione rimaneva delicatissima in Premier League: sarebbe migliorata solo con l'arrivo in panchina di Roberto De Zerbi al posto di Igor Tudor.

    • Pubblicità
  • Kolo MuaniGetty Images

    PRESTAZIONI SCADENTI

    Kolo Muani ci ha messo un po' a trovare continuità di minutaggio con la maglia del Tottenham: ufficializzato dagli Spurs il 2 settembre 2025, agli sgoccioli del mercato estivo, ha esordito 15 giorni più tardi in Champions League contro il Villarreal ma si è subito fermato.

    I 13 minuti finali del match contro il Submarino Amarillo sono rimasti isolati per qualche settimana. Poi un infortunio muscolare ne ha spezzato immediatamente il ritmo, costringendolo a uno stop durato un mese. Il rientro in campo è avvenuto il 19 ottobre, nel finale di una gara di campionato persa in casa contro l'Aston Villa.

    Ma la verità è che questo non è mai stato considerato un alibi da nessuno: in primis dalla gente del Tottenham. Kolo Muani si è presto guadagnato il posto da titolare, ma non ha mai convinto. Ha avuto mesi di tempo, però non li ha sfruttati. A gennaio si era parlato di un'interruzione del prestito e di un ritorno fulmineo a Parigi, che però non è avvenuto.

    Qualche guizzo, a dire il vero, lo ha messo in mostra: ad esempio la doppietta in casa del PSG proprietario del suo cartellino a fine novembre, con i francesi comunque vincenti per 5-3. Sono stati 4, come detto, i goal segnati in Europa. Passati però completamente in secondo piano di fronte a un rendimento quasi sempre scadente.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "SVOGLIATO"

    Da dove è derivato questo rendimento scadente? Secondo molti osservatori interni ma pure esterni, dunque non annebbiati dal tifo, anche da un atteggiamento poco consono per un giocatore di Premier League.

    Kolo Muani è sembrato spesso un calciatore svogliato. L'atteggiamento del corpo rivelatore di uno scarso impegno, le rincorse agli avversari troppo rare. Specialmente in un ambiente, come quello inglese, in cui vieni applaudito se dai il massimo, mascherando così qualità tecniche non eccezionali.

    Con il Kolo Muani, che nel corso della stagione ha inevitabilmente perso il posto in Nazionale, non è andata così. The Athletic lo ha definito "un giocatore disilluso". E qualcuno ha ricercato il motivo nella sua situazione contrattuale: era in prestito secco, sapeva già che al termine dell'annata se ne sarebbe andato.

    Non sorprende, dunque, che sui social in tanti abbiano festeggiato il suo addio a Londra e al Tottenham. Poco più di un mese fa un profilo di tifosi degli Spurs ha pubblicato un post con il messaggio: "Buon ultimo giorno di prestito di Kolo Muani". Era effettivamente il 30 giugno: dal giorno successivo il francese sarebbe ridiventato a tutti gli effetti del PSG.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
  • Igor TudorGetty Images

    IL CAOS E IL GIOCO DEL TOTTENHAM

    E poi c'è una domanda fatidica: ma è stata la stagione disgraziata del Tottenham a contribuire a quella di Kolo Muani o il contrario? Un po' come "è nato prima l'uovo o la gallina?".

    Bella questione. E risposta che può anche essere formata da diverse sfumature. Certo, però, che giocare in un ambiente del genere e in un caos del genere non è stato semplice per nessuno tra i giocatori che hanno militato negli Spurs nel 2025/26: non soltanto per Kolo Muani.

    Sono tre i manager che si sono alternati in plancia di comando: ha iniziato Thomas Frank, ha chiuso Roberto De Zerbi e in mezzo s'è infilato pure Igor Tudor, anche se per poche settimane. Un caos totale, una barca che a un certo punto ha cominciato a perdere pericolosamente acqua senza che nessuno riuscisse a metterci una toppa. Tanto da arrivare alla salvezza solo all'ultima giornata.

    Anche lo stile di gioco del Tottenham non ha favorito Kolo Muani. Diverso, ad esempio, da quello a cui Randal era abituato all'Eintracht Francoforte e che gli aveva permesso di guadagnarsi il super trasferimento al PSG: in Germania giocava in maniera più offensiva, con transizioni rapide ideali per uno come lui e centrocampisti e trequartisti in costante inserimento. Il calcio troppo lento e disorganizzato degli Spurs, con gli attaccanti spesso abbandonati a sé stessi, non gli si è invece cucito addosso su misura. Tutt'altro.

    De Zerbi ha provato un'ultima carta per rianimare Kolo Muani: dal momento del proprio arrivo lo ha spostato a fare l'esterno a destra del 4-2-3-1. Dopo averlo tolto all'intervallo in casa del Wolverhampton, a poche giornate dalla fine, ha detto che "questa settimana andrò a colazione, pranzo e cena con lui tutti i giorni, perché è un giocatore di alto livello con un grande potenziale e voglio che giochi al meglio delle sue possibilità". Ma non ha funzionato particolarmente. E Randal, alla fine, la gara decisiva contro l'Everton l'ha guadata dalla panchina per 73 minuti su 90.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUVENTUS UGUALE SORRISO

    Si torna così al video divulgato dalla Juventus e da McKennie. Come già detto, è decisamente significativo dell'obiettivo che Kolo Muani vuole perseguire in primis: ritrovare il sorriso perduto.

    L'attaccante francese ha lasciato ricordi splendidi a Torino: i suoi 8 goal in 16 presenze di campionato nella seconda parte del 2024/25 hanno aiutato la squadra allora allenata da Tudor a centrare l'obiettivo Champions League. E in tanti si chiedono che cosa sarebbe potuto accadere a maggio con lui in rosa al posto di un Openda o di un David, entrambi deludenti.

    Kolo Muani sarà titolare con Luciano Spalletti, che conosce il suo valore, lo avrebbe rivoluto già in inverno e non si cura troppo di quel che è accaduto in Inghilterra: il vero RKM è un altro, è l'attaccante convocato per Mondiale ed Europeo, è colui che un anno e mezzo fa aveva rialzato le sorti della Juve. Ora sarà anche la Juve a dover rialzare le sue.

Amichevoli dei club
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Juventus crest
Juventus
JUV
Amichevoli dei club
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Getafe crest
Getafe
GET