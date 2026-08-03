Kolo Muani cerca il sorriso perduto alla Juventus: cosa non ha funzionato nella disastrosa stagione al Tottenham

Se è vero che per un attaccante non riuscire a segnare è un dramma sportivo, per Kolo Muani non è andata diversamente. E dunque pensate a come abbia vissuto il nuovo attaccante della Juventus il fatto di esser riuscito a bucare i portieri avversari una sola volta in campionato.

Proprio questo è il misero bottino di Kolo Muani nel 2025/26: appena un goal messo a segno in Premier League. Goal che peraltro si è rivelato assolutamente inutile: lo ha trovato il 22 febbraio in un derby contro l'Arsenal malamente perso in casa per 4-1, dopo mesi e mesi a secco. Era la rete dell'1-1, ma poi i Gunners sono ripassati in vantaggio e hanno dilagato.

Meglio è andata in Champions League, competizione in cui il Tottenham si è arenato agli ottavi di finale contro l'Atletico Madrid: 4 centri in 9 presenze, a cui vanno aggiunti due assist. Kolo Muani ha trafitto anche i Colchoneros al ritorno, nell'onorevole ma ancora una volta inutile 3-2 costato l'eliminazione.

Ma questo non è bastato per placare l'ira della gente del Tottenham nei confronti del neo juventino. Anche perché la situazione rimaneva delicatissima in Premier League: sarebbe migliorata solo con l'arrivo in panchina di Roberto De Zerbi al posto di Igor Tudor.