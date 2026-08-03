Kolo Muani cerca il sorriso perduto alla Juventus: cosa non ha funzionato nella disastrosa stagione al Tottenham

La scena condivisa dalla Juventus e da Weston McKennie sui social l'hanno vista un po' tutti. Nel video si vede Randal Kolo Muani che entra nello spogliatoio bianconero e viene accolto con un abbraccio sincero e tra i sorrisi sia dall'americano che da Khephren Thuram.
È un episodio significativo per vari aspetti. Primo: il bel ricordo che Kolo Muani ha lasciato alla Juve nei suoi unici (fin qui) sei mesi a Torino, evidentemente non solo dentro ma anche fuori dal campo. E secondo: il desiderio dell'ex attaccante del PSG di ritrovare un sorriso che ormai da tempo aveva perduto.
Il riferimento all'unica annata al Tottenham non è casuale. A Londra Kolo Muani ha trascorso 12 mesi disastrosi, diversamente da quelli torinesi. Un rapporto mai nato, un'esperienza che un po' tutti stanno faticosamente cercando di lasciarsi alle spalle: sia lui che i tifosi degli Spurs.
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