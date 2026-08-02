Kolo Muani alla Juventus, le cifre ufficiali e la formula del trasferimento: quanto spendono i bianconeri per il ritorno dell'attaccante

Luciano Spalletti si è detto estremamente soddisfatto per l'acquisto di Kolo Muani.

"Kolo è un calciatore che avete avuto modo di apprezzare tutti. E non è da dare per scontato il fatto che lui volesse venire qui da noi a tutti i costi, perché in passato è successo che alcuni giocatori ci abbiano rifiutati. E poi è amico di tutti i calciatori e ha delle caratteristiche che possiamo mettere in pratica. Lui non è la punta ferma da area di rigore.

Lui naviga su tutto il fronte offensivo, palleggiando, e questo ti dà un vantaggio perché crea sempre superiorità nelle zone del campo. Ad attaccare la profondità è uno dei numeri uno in Europa. Mi garba anche perché è un bravo ragazzo e credo di poterci lavorare bene insieme. Sono contento che arrivi" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.