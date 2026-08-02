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Kolo Muani Juventus HDGOAL
Lelio Donato

Kolo Muani alla Juventus, le cifre ufficiali e la formula del trasferimento: quanto spendono i bianconeri per il ritorno dell'attaccante

Calciomercato
Juventus

La Juventus ha ufficializzato il ritorno di Randal Kolo Muani, che è stato acquistato dal PSG dopo una lunghissima trattativa: la formula dell'operazione e quanto costa l'attaccante francese.

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Randal Kolo Muani è ufficialmente di nuovo un giocatore della Juventus.

Dopo una trattativa estenuante è arrivata l'ufficialità da parte del club bianconero, che regala così a Spalletti il primo rinforzo per l'attacco richiesto dal tecnico.

Rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni è però cambiata la formula del trasferimento che ha riportato il francese a Torino.

Ma quanto costa Kolo Muani alla Juventus? Arriva in prestito oppure a titolo definitivo?

  • KOLO MUANI ALLA JUVE: LE CIFRE E LA FORMULA

    Randal Kolo Muani torna alla Juventus e lo fa a titolo definitivo.

    I bianconeri alla fine hanno soddisfatto quasi totalmente le richieste del PSG acquistando il cartellino dell'attaccante per una cifra complessiva che tocca i 50 milioni di euro.



    Nel dettaglio come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris Saint-Germain FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Randal Kolo Muani a fronte di un corrispettivo di € 38 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 3,2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 12 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

    Kolo Muani ha firmato con la Juventus fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 9, rimasta libera dopo l'addio di Dusan Vlahovic.

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  • UNA TRATTATIVA ESTENUANTE

    La Juventus cercava di acquistare Kolo Muani ormai da più di un anno.

    Dopo gli ottimi mesi in prestito tra gennaio e luglio 2025, i bianconeri la scorsa estate avevano trattato a lungo col PSG senza riuscire a raggiungere un accordo. Kolo Muani era così finito al Tottenham mentre alla Juventus era arrivato Openda.

    Una doppia soluzione che non ha dato l'esito sperato, tanto che già a gennaio i bianconeri hanno cercato nuovamente di riportare Kolo Muani a Torino. Ancora senza fortuna.

    Stavolta invece Carnevali è riuscito a coronare il lungo inseguimento dopo aver ricucito i rapporti col PSG.

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  • COM'ERA ANDATO KOLO MUANI ALLA JUVE

    Ma com'era andata la prima esperienza di Kolo Muani alla Juventus?

    Arrivato in prestito nel gennaio 2025 dal PSG, il francese è sceso in campo ventidue volte con la maglia bianconera, segnando dieci reti e fornendo tre assist.

    Kolo Muani era rimasto alla Juventus oltre il termine del 30 giugno, come accade di solito in caso di prestiti, per disputare il Mondiale per Club in cui ha segnato due goal in tre presenze.

    Numeri ottimi che avevano convinto la Juventus a trattenerlo, senza però trovare l'accordo col PSG sul prezzo del cartellino e sulla formula.

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  • COSA HA DETTO SPALLETTI SU KOLO MUANI

    Luciano Spalletti si è detto estremamente soddisfatto per l'acquisto di Kolo Muani.

    "Kolo è un calciatore che avete avuto modo di apprezzare tutti. E non è da dare per scontato il fatto che lui volesse venire qui da noi a tutti i costi, perché in passato è successo che alcuni giocatori ci abbiano rifiutati. E poi è amico di tutti i calciatori e ha delle caratteristiche che possiamo mettere in pratica. Lui non è la punta ferma da area di rigore.

    Lui naviga su tutto il fronte offensivo, palleggiando, e questo ti dà un vantaggio perché crea sempre superiorità nelle zone del campo. Ad attaccare la profondità è uno dei numeri uno in Europa. Mi garba anche perché è un bravo ragazzo e credo di poterci lavorare bene insieme. Sono contento che arrivi" ha dichiarato l'allenatore della Juventus.

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