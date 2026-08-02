Kolo Muani alla Juventus, le cifre ufficiali e la formula del trasferimento: quanto spendono i bianconeri per il ritorno dell'attaccante

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Randal Kolo Muani è ufficialmente di nuovo un giocatore della Juventus.
Dopo una trattativa estenuante è arrivata l'ufficialità da parte del club bianconero, che regala così a Spalletti il primo rinforzo per l'attacco richiesto dal tecnico.
Rispetto alle voci circolate negli ultimi giorni è però cambiata la formula del trasferimento che ha riportato il francese a Torino.
Ma quanto costa Kolo Muani alla Juventus? Arriva in prestito oppure a titolo definitivo?