Koleosho e gli altri talenti dell'Italia Under 21: chi può salire in Nazionale maggiore con Gattuso

Tra gli azzurrini si è messo in mostra Koleosho: oltre a lui anche Coppola, Casadei e Ndour sperano nella chiamata di Gattuso.

Il percorso dell'Italia Under 21 agli Europei si è fermato ai quarti di finale, dove gli azzurrini sono stati sconfitti 3-2 dalla Germania nei tempi supplementari, dopo aver incredibilmente pareggiato nel finale in nove uomini.

Carmine Nunziata può portare con sé note positive dalla competizione; non è mancato lo spirito della squadra così come le qualità di alcuni giocatori che si sono messi in mostra in queste partite.

Nell'ultima, senza dubbio si è acceso Luca Koleosho, talento del Burnley, protagonista di un super goal che aveva sbloccato la partita mandando in vantaggio l'Italia Under 21. Koleosho è tra i giocatori presenti nella rosa dell'Italia U21 che può sperare nel salto in Nazionale maggiore. Lui che ha già girato il mondo nonostante la giovane età e che in passato era stato convocato anche da due altre Nazionali. Adesso che è cambiata guida tecnica ed è arrivato Gennaro Gattuso al posto di Luciano Spalletti si aprono le porte della Nazionale maggiore per Koleosho ed altri azzurrini?