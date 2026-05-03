Kjaer spiega il modello Midtjylland: "Da realtà regionale a presenza fissa in Europa, Franculino e Osorio pronti per la Serie A"

Simon Kjaer ha appeso gli scarpini al chiodo a gennaio 2025, quando ha annunciato il definitivo ritiro dalla scena agonistica a pochi mesi dal termine dell'esperienza con la maglia del Milan.
L'ex difensore (tra le altre anche di Palermo e Roma) è attualmente presente all'interno della dirigenza del Midtjylland, società che lo ha visto crescere: prima nelle giovanili, poi agli albori della carriera professionistica.
Intervistato da 'Calciomercato.com', Kjaer ha esposto il progetto che ha portato una piccola realtà danese a competere in maniera costante in Europa, grazie anche al lancio di giovani talenti come Franculino e Osorio.