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Vittorio Rotondaro

Kjaer spiega il modello Midtjylland: "Da realtà regionale a presenza fissa in Europa, Franculino e Osorio pronti per la Serie A"

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FC Midtjylland

L'ex difensore di Milan e Roma, ora dirigente del Midtjylland, intervistato da 'Calciomercato.com': "Qui combiniamo l'analisi dei dati con l'aspetto umano. Ho ritrovato un club sempre volto alla crescita".

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Simon Kjaer ha appeso gli scarpini al chiodo a gennaio 2025, quando ha annunciato il definitivo ritiro dalla scena agonistica a pochi mesi dal termine dell'esperienza con la maglia del Milan.

L'ex difensore (tra le altre anche di Palermo e Roma) è attualmente presente all'interno della dirigenza del Midtjylland, società che lo ha visto crescere: prima nelle giovanili, poi agli albori della carriera professionistica.

Intervistato da 'Calciomercato.com', Kjaer ha esposto il progetto che ha portato una piccola realtà danese a competere in maniera costante in Europa, grazie anche al lancio di giovani talenti come Franculino e Osorio.

  • IL RITORNO AL MIDTJYLLAND

    "Ho trascorso gran parte del mio tempo come giocatore delle giovanili nell'FC Midtjylland. Quando sono tornato al club dopo oltre 15 anni all'estero nei massimi campionati internazionali, ho trovato un club diverso ma con lo stesso tipo di mentalità, sempre volta alla crescita. Il club ora dispone di strutture in grado di competere con i massimi livelli assoluti in Europa. Il motivo per cui ho voluto unirmi al consiglio di amministrazione dell'FC Midtjylland non è stato nostalgico, ma è dovuto alle sue ambizioni. Non vedo nessun altro posto dove si lavori proprio in questo modo".

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  • UN MODELLO VINCENTE

    "In pochi anni, il club è passato dall'essere una realtà regionale danese a diventare una presenza fissa nelle competizioni europee, come dimostrato dalla grande campagna di questa stagione in UEFA Europa League. Il club è cresciuto anche in termini di giocatori e personalità che mandiamo a giocare in tutto il mondo.

    Qui combiniamo l'analisi dei dati con l'attenzione all'aspetto umano, al fine di sviluppare sia il giocatore che la persona. Il club punta sempre a svilupparsi e crescere, animato da una speciale fame di migliorare dell'1% ogni giorno. Fa parte del DNA profondo dell'FC Midtjylland non vedere limitazioni, ma solo opportunità. C'è una costante motivazione a innovare e progredire, cercando sempre nuove strade per andare avanti".

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  • FRANCULINO E OSORIO: FUTURO IN SERIE A?

    "Non sono solo grandi talenti, sono già grandi giocatori che hanno dimostrato il loro valore a livello internazionale. Hanno una qualità individuale tale da poter giocare in qualsiasi campionato.

    Sono pronti per l'élite europea e hanno quel 'X-factor' che li rende appetibili per i club più prestigiosi. Il prossimo passo naturale per loro è il palcoscenico più importante, e mi riferisco a campionati come la Serie A".

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