Non solo Sommer, anche il difensore del Milan costretto a lasciare il campo per infortunio: condizioni da valutare per il rossonero.

Ogni qual volta si giocano le partite delle Nazionali, i club tremano. Spesso a ragione, considerando i tanti infortuni, spesso gravi, che caratterizzano le pause di Nations League, qualificazioni varie ed amichevoli. Quest'ultimo caso è senza dubbio, per ovvi motivi, quello che più manda in bestia allenatori e società. Nuova pausa, nuovi problemi. Durante Danimarca-Svizzera, ad esempio, ci sono stati due infortunati provenienti dalla Serie A. Il primo per gli ospiti, Yan Sommer. Il secondo per il padroni di casa, Simon Kjaer. L'articolo prosegue qui sotto