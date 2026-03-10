Goal.com
Kinsky Vicario Atletico Madrid TottenhamGetty Images
Claudio D'Amato

Kinsky da incubo in Atletico Madrid-Tottenham: titolare al posto di Vicario, subisce 3 goal in 15' e viene sostituito in lacrime

La scelta di Tudor, che contro l'Atletico ha lanciato Antonin Kinsky tra i pali al posto di Vicario, si è rivelata da dimenticare: il 22enne ceco sbaglia su 2 dei 3 goal incassati nel primo quarto d'ora e viene sostituito dal portiere italiano, uscendo in lacrime.

Da favola ad incubo nel giro di un quarto d'ora.

La notte da Antonin Kinsky al Wanda Metropolitano resterà di sicuro tra le peggiori della propria carriera, col portiere ceco protagonista in negativo nell'inizio shock del Tottenham in casa dell'Atletico Madrid.

E pensare che Igor Tudor aveva deciso di lanciarlo titolare in una notte che doveva dire molto sulla stagione fin qui disastrosa degli Spurs, schierandolo al posto di Guglielmo Vicario: risultato? 3-0 dopo 15' e sostituzione tra le lacrime.

  • KINSKY SBAGLIA SU 2 DEI 3 GOAL DELL'ATLETICO IN 15'

    Il coraggio mostrato dall'ex tecnico della Juve, già nel vortice delle polemiche per l'impatto horror avuto sulla sua nuova squadra, si è rivelato controproducente: al 6' Kinsky appoggia in malo modo un pallone in fase di costruzione regalandolo ai Colchoneros, che con Marcos Llorente sbloccano il punteggio nel modo più agevole possibile.

    Il secondo e clamoroso errore del ceco arriva appunto al 15' e fa da preludio al dietrofront di Tudor, che dopo il tris dell'Atleti - nel frattempo aveva segnato anche Griezmann - opta per la sostituzione del portiere schierato dall'inizio: sfera completamente ciccata da Kinsky nel tentativo di girarla cambiando fronte alla manovra ed Alvarez, appostato nei pressi del dischetto, che ringrazia.

  • Vicario Kinsky Atletico Madrid TottenhamGetty Images

    KINSKY SOSTITUITO DA VICARIO: FUORI IN LACRIME

    Al 17' la serataccia dell'estremo difensore del Tottenham si conclude nel peggior modo possibile, ossia con la sostituzione: Tudor lo richiama in panchina a beneficio di Vicario, lasciato a sorpresa fuori dall'11 titolare.

    Kinsky la vive male ed abbandona la contesa piangendo, a riprova dell'impatto emotivamente devastante avuto dal match sul giovane portiere ceco.

0