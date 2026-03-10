Kinsky da incubo in Atletico Madrid-Tottenham: titolare al posto di Vicario, subisce 3 goal in 15' e viene sostituito in lacrime

Da favola ad incubo nel giro di un quarto d'ora.
La notte da Antonin Kinsky al Wanda Metropolitano resterà di sicuro tra le peggiori della propria carriera, col portiere ceco protagonista in negativo nell'inizio shock del Tottenham in casa dell'Atletico Madrid.
E pensare che Igor Tudor aveva deciso di lanciarlo titolare in una notte che doveva dire molto sulla stagione fin qui disastrosa degli Spurs, schierandolo al posto di Guglielmo Vicario: risultato? 3-0 dopo 15' e sostituzione tra le lacrime.