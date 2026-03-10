Kinsky da incubo in Atletico Madrid-Tottenham: titolare al posto di Vicario, subisce 3 goal in 15' e viene sostituito in lacrime

La scelta di Tudor, che contro l'Atletico ha lanciato Antonin Kinsky tra i pali al posto di Vicario, si è rivelata da dimenticare: il 22enne ceco sbaglia su 2 dei 3 goal incassati nel primo quarto d'ora e viene sostituito dal portiere italiano, uscendo in lacrime.

