Calcia il rigore vestito da centurione romano: è successo in Kings League

Er Faina, uno dei due presidenti della squadra Caesar, ha tirato un rigore vestito da centurione romano: parato.

I Caesar di Er Faina ed En3rix non riescono a sbloccarsi in Kings League. La sesta giornata del torneo, infatti, fa rima con la sesta sconfitta, che rende il team rossonero ancora fanalino di coda. E dire che la partita contro gli Zebras di Luca Campolunghi, team in continua ascesa, si era messo benissimo con il goal di Radja Nainggolan, ingaggiato dalla squadra di Er Faina.

Ed è stato proprio Er Faina a scendere in campo per il rigore presidenziale (in Kings League, per chi non lo sapesse, i presidenti dei club possono tirare i penalty, come in questo caso) vestito da centuriore romano. La battuta del content creator però non è finita in rete, parata senza troppi problemi dall'estremo difensore degli Zebras.

La partita tra Caesar e Zebras sembrava proprio essere quella della svolta per la squadra di En3rix ed Er Faina, ma al contrario tutto è crollato nel corso dei due tempi per un inesorabile 8-3 finale.

L'articolo prosegue qui sotto

I rossoneri dovranno ancora attendere per i primi punti, in una stagione di Kings League pregna di problemi, dall'infortunio di Viviano all'indisponibilità di Nainggolan per le prime partite. Nell'ultimo match giocato a complicare le cose ci ha pensato il rosso rifilato a Ftoni. A nulla sono servite le due reti di Bosco.