Koopmeiners MirettiGetty Images
Lelio Donato

Khephren Thuram in dubbio per Inter-Juventus, chi può giocare al suo posto: Koopmeiners, Miretti, Adzic e il ruolo di McKennie

Il francese non è al meglio ma chi potrebbe giocare Inter-Juventus al posto di Khephren Thuram? Tutte le soluzioni di Spalletti: dall'arretramento di McKennie all'ennesima occasione per Koopmeiners.

La vigilia di Inter-Juventus in casa bianconera è stata turbata dal problema fisico di Khephren Thuram.

Il francese, dato ovviamente per titolare nel derby d'Italia, si è fermato durante l'ultimo allenamento e la sua presenza sabato sera al momento è in forte dubbio.

Un problema non di poco conto per Luciano Spalletti a poche ore dalla delicatissima sfida di campionato. Ma anche a pochi giorni dall'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.

Nel caso in cui Khephren Thuram non dovesse recuperare, chi potrebbe giocare Inter-Juventus al suo posto?

  • OCCASIONE PER KOOPMEINERS?

    La soluzione più scontata per sostituire Thuram jr, almeno come ruolo, è rappresentata da Teun Koopmeiners.

    L'olandese potrebbe così tornare titolare proprio in una delle sfide più calde di tutta la stagione e magari cercare di riscattare un'altra stagione fin qui a dir poco deludente.

    I segnali mandati da Koopmeiners contro la Lazio sono stati abbastanza positivi, ma in quel caso l'ex Atalanta era stato schierato come difensore. Ruolo in cui ultimamente sta facendo meglio rispetto a quello di centrocampista.

    Ecco perché non è escluso che Spalletti possa puntare su un altro giocatore per sostituire Thuram.

  McKennie JuventusGetty Images

    L'INSERIMENTO DI MIRETTI E IL RUOLO DI MCKENNIE

    La principale alternativa alla titolarità di Koopmeiners è rappresentata da Fabio Miretti.

    Nelle scorse settimane d'altronde Spalletti lo ha spesso schierato titolare, ma sempre nel ruolo di trequartista alle spalle della punta.

    Ruolo che potrebbe ricoprire anche contro l'Inter. In quel caso a retrocedere di qualche metro occupando la casella accanto a Locatelli sarebbe McKennie.

    L'americano però è uno dei giocatori bianconeri che sta dimostrando maggiore feeling col goal, dunque allontanarlo dalla porta avversaria potrebbe rivelarsi un'idea non troppo azzeccata.

  Koopmeiners Adzic Juventus InterGetty Images

    ADZIC, L'UOMO DELL'ANDATA

    Un'altra opzione, seppure al momento non troppo calda, è rappresentata da Vasilije Adzic.

    Il talento montenegrino è stato grande protagonista nella gara d'andata contro l'Inter quando un suo tiro dalla lunghissima distanza in pieno recupero aveva regalato il 4-3 alla Juventus.

    Spalletti nelle scorse settimane ha speso parole importanti sulle qualità di Adzic che però col tecnico di Certaldo sta trovando pochissimo spazio.

    Tanto che Adzic non gioca titolare in campionato addirittura da fine settembre, quando era incappato in un grave errore nella gara casalinga contro l'Atalanta.

    E nelle ultime tre contro Napoli, Parma e Lazio non è neppure subentrato.

  • LA SORPRESA

    Infine occhio alla possibile sorpresa. La classica 'spallettata' a cui il tecnico bianconero ci ha abituato spesso in passato.

    In tal senso potrebbe ad esempio trovare spazio subito Boga, che nei due spezzoni di gara giocati tra Coppa Italia e campionato ha mostrato una gamba già tonica.

    Ma anche Cambiaso rappresenta una soluzione qualche metro più avanti rispetto al solito con l'inserimento di Cabal come terzino sinistro al suo posto.

    Tutte ipotesi, al momento, in attesa di capire le condizioni di Khephren Thuram e le sue possibilità di recupero per Inter-Juventus.

