Khephren Thuram in dubbio per Inter-Juventus, chi può giocare al suo posto: Koopmeiners, Miretti, Adzic e il ruolo di McKennie

La soluzione più scontata per sostituire Thuram jr, almeno come ruolo, è rappresentata da Teun Koopmeiners.

L'olandese potrebbe così tornare titolare proprio in una delle sfide più calde di tutta la stagione e magari cercare di riscattare un'altra stagione fin qui a dir poco deludente.

I segnali mandati da Koopmeiners contro la Lazio sono stati abbastanza positivi, ma in quel caso l'ex Atalanta era stato schierato come difensore. Ruolo in cui ultimamente sta facendo meglio rispetto a quello di centrocampista.

Ecco perché non è escluso che Spalletti possa puntare su un altro giocatore per sostituire Thuram.