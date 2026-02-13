Khephren Thuram in dubbio per Inter-Juventus, chi può giocare al suo posto: Koopmeiners, Miretti, Adzic e il ruolo di McKennie

La vigilia di Inter-Juventus in casa bianconera è stata turbata dal problema fisico di Khephren Thuram.
Il francese, dato ovviamente per titolare nel derby d'Italia, si è fermato durante l'ultimo allenamento e la sua presenza sabato sera al momento è in forte dubbio.
Un problema non di poco conto per Luciano Spalletti a poche ore dalla delicatissima sfida di campionato. Ma anche a pochi giorni dall'andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray.
Nel caso in cui Khephren Thuram non dovesse recuperare, chi potrebbe giocare Inter-Juventus al suo posto?