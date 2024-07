Prendere o no Khephren Thuram al Fantacalcio? Sarà titolare alla Juventus? Consigli e statistiche nella scorsa stagione.

Un altro Thuram in Serie A: dopo papà Lilian e il fratello Marcus, adesso è il turno di Khephren, volto nuovo della Juventus.

Rinforzo a centrocampo per Thiago Motta, arrivato per 20 milioni più bonus dal Nizza, formazione in cui il più piccolo dei Thuram ha militato per cinque stagioni.

Ma nella Juventus Khephren Thuram sarà titolare? Cosa fare al Fantacalcio? Prenderlo o no? Tutti i consigli.