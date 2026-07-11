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Khalaili Getty Images
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Khalaili all'Inter rischia di saltare? L'idoneità sportiva non è arrivata, il CONI ha chiesto ulteriori accertamenti

Calciomercato
Serie A
Inter

L'esterno israeliano, scelto dai nerazzurri per raccogliere l'eredità di Dumfries, non può ancora essere tesserato. Tra lunedì e martedì sono in programma nuovi esami specifici.

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Grana Anan Khalaili per l'Inter. L'acquisto del nuovo esterno nerazzurro, arrivato dall'Union Saint Gilloise per 25 milioni di euro più bonus, al momento non potrà essere ufficializzato: secondo la Gazzetta dello Sport, il Coni ha richiesto nuovi esami specifici dopo le visite mediche, che verranno effettuati a inizio settimana, tra lunedì e martedì.


  • RICHIESTO UN APPROFONDIMENTO

    Niente annuncio dunque, perché al momento tesserare l'israeliano non è possibile: il classe 2004 ieri ha sostenuto a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento.

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  • L’Inter seguirà da vicino questi approfondimenti considerati necessari dal Coni e, solo alla fine delle nuove visite, quando si capirà se lo stop è stato solo temporaneo, potrà essere presa una decisione definitiva in merito a Khalaili, che ha sottoscritto un contratto quinquennale da 2,2 milioni a stagione.

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