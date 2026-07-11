Grana Anan Khalaili per l'Inter. L'acquisto del nuovo esterno nerazzurro, arrivato dall'Union Saint Gilloise per 25 milioni di euro più bonus, al momento non potrà essere ufficializzato: secondo la Gazzetta dello Sport, il Coni ha richiesto nuovi esami specifici dopo le visite mediche, che verranno effettuati a inizio settimana, tra lunedì e martedì.
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Khalaili all'Inter rischia di saltare? L'idoneità sportiva non è arrivata, il CONI ha chiesto ulteriori accertamenti
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RICHIESTO UN APPROFONDIMENTO
Niente annuncio dunque, perché al momento tesserare l'israeliano non è possibile: il classe 2004 ieri ha sostenuto a Milano le visite di idoneità sportiva, propedeutiche al suo trasferimento ufficiale in Serie A, ma l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento.
L’Inter seguirà da vicino questi approfondimenti considerati necessari dal Coni e, solo alla fine delle nuove visite, quando si capirà se lo stop è stato solo temporaneo, potrà essere presa una decisione definitiva in merito a Khalaili, che ha sottoscritto un contratto quinquennale da 2,2 milioni a stagione.
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