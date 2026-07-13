Khalaili all'Inter è saltato, chi arriva al suo posto: i possibili obiettivi dei nerazzurri sulla fascia destra

La fascia destra dell'Inter resta ancora senza padrone.
Dopo la cessione di Dumfrìes al Real Madrid, i nerazzurri avevano scelto Palestra che però ha preferito la ricca offerta del Chelsea spiazzando l'Inter.
Alla fine la scelta era così ricaduta su Khalaili per il quale è stato trovato l'accordo con l'Union Saint-Gilloise dopo settimane di serrate trattative.
Ora però anche l'arrivo dell'esterno israeliano è clamorosamente saltato. E di conseguenza l'Inter sarà costretta a tornare sul mercato: ma per prendere chi? Quali sono le possibili alternative a Khalaili?