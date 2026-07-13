Khalaili all'Inter è saltato, chi arriva al suo posto: i possibili obiettivi dei nerazzurri sulla fascia destra

Il giocatore lunedì 13 luglio si è sottoposto a nuovi esami che hanno fatto saltare definitivamente il trasferimento.

Ad annunciarlo è stato il presidente nerazzurro Marotta in conferenza stampa: "Avevamo negoziato l'arrivo di Khalaili ma non ha superato la visita di idoneità. Non posso addentrarmi per questione di privacy, in Italia la legge sulla salute è molto severa. Non è una ricusazione dello staff medico dell'Inter ma è del Coni. Ora dobbiamo pensare a eventuale alternativa".