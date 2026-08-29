Kessié sarà titolare all'Atalanta? Come cambia la squadra di Sarri con l'arrivo dell'ivoriano

Tutto in un pomeriggio. Franck Kessié ha prima rifiutato la proposta della Juventus e, subito dopo, ha accettato quella dell'Atalanta. Che immediatamente ne ha ufficializzato il ritorno.

Kessié aveva già giocato a Bergamo nella stagione 2016/17, la prima di Gian Piero Gasperini. E aveva fatto così bene che il Milan aveva deciso di acquistarlo al termine di quell'annata, facendolo diventare un perno della squadra che nel 2022 sarebbe arrivata a conquistare lo Scudetto.

Ma quel Kessié era un altro Kessié. Nel senso che, soprattutto, aveva una decina di anni in meno. Ai tempi erano una ventina, oggi sono una trentina. Come a dire che la brillantezza fisica può essere leggermente inferiore, specialmente dopo qualche anno in Saudi League, mentre superiore è certamente l'esperienza.

Come verrà utilizzato dunque Kessié da Maurizio Sarri, il suo nuovo allenatore? Le prospettive dell'ex rossonero e chi potrebbe fargli spazio nel centrocampo orobico.







