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KessieGetty Images
Stefano Silvestri

Kessié sarà titolare all'Atalanta? Come cambia la squadra di Sarri con l'arrivo dell'ivoriano

Serie A
Atalanta
F. Kessie

L'ex centrocampista del Milan ha rifiutato la proposta della Juventus ed è ufficialmente tornato a Bergamo: come potrà essere utilizzato nella sua vecchia/nuova squadra.

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Tutto in un pomeriggio. Franck Kessié ha prima rifiutato la proposta della Juventus e, subito dopo, ha accettato quella dell'Atalanta. Che immediatamente ne ha ufficializzato il ritorno.

Kessié aveva già giocato a Bergamo nella stagione 2016/17, la prima di Gian Piero Gasperini. E aveva fatto così bene che il Milan aveva deciso di acquistarlo al termine di quell'annata, facendolo diventare un perno della squadra che nel 2022 sarebbe arrivata a conquistare lo Scudetto.

Ma quel Kessié era un altro Kessié. Nel senso che, soprattutto, aveva una decina di anni in meno. Ai tempi erano una ventina, oggi sono una trentina. Come a dire che la brillantezza fisica può essere leggermente inferiore, specialmente dopo qualche anno in Saudi League, mentre superiore è certamente l'esperienza.

Come verrà utilizzato dunque Kessié da Maurizio Sarri, il suo nuovo allenatore? Le prospettive dell'ex rossonero e chi potrebbe fargli spazio nel centrocampo orobico.


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  • IL RUOLO DI KESSIÉ

    Kessié può giocare indifferentemente sia a due che a tre in mezzo al campo. Nel corso della propria carriera ha ricoperto entrambi i ruoli e conosciuto entrambi i sistemi di gioco.

    Nel Milan di Stefano Pioli, ad esempio, ha giocato prettamente in coppia con un altro elemento in mezzo al campo. Come Sandro Tonali, il suo partner - assolutamente compatibile - nella stagione dello Scudetto.

    In caso di utilizzo di un sistema con tre centrocampisti, invece, il ruolo di Kessié è piuttosto chiaro: quello della mezzala, principalmente a destra.

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  • COME GIOCHERÀ NELL'ATALANTA

    L'Atalanta, come noto, da quest'anno gioca proprio con il 4-3-3. E dunque con un centrocampista in più, tre e non più due, diversamente dal decennio gasperiniano.

    Cosa farà Kessié con Sarri? Proprio la mezzala. Giocherà dunque assieme ad altri due elementi in mezzo al campo, defilato o sul centro-destra o sul centro-sinistra.



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  • SARÀ TITOLARE?

    Per quanto riguarda lo spazio che Kessié riceverà da Sarri, dipenderà dalla forma fisica del calciatore nonché dalle scelte del suo allenatore.

    L'ex rossonero è reduce da tre anni all'Al Ahli, in un calcio lontano da quello europeo nonostante gli europei in Arabia Saudita siano tantissimi. Dovrà dunque riabituarsi alle esigenze tattiche della Serie A e a tutto ciò che ne consegue.

    Però sì, le prospettive di Kessié all'Atalanta sono comunque allettanti. Anche la Roma e la Juventus avrebbero voluto l'ivoriano, segno che il suo prestigio è rimasto intatto. Prima o poi, insomma, la sensazione netta è che una maglia da titolare l'ex milanista se la prenderà.

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  • CHI GLI FARÀ SPAZIO

    I candidati principali a far spazio a Kessié sono i due che hanno ricoperto il ruolo di mezzala destra contro il Sassuolo, alla prima giornata di campionato: Mario Pasalic e Lazar Samardzic.

    Pasalic ha giocato dall'inizio, Samardzic ha preso il suo posto nel secondo tempo. Proprio questo è stato il vero ballottaggio nel centrocampo di Sarri prima dell'arrivo di Kessié.

    Intoccabili, almeno al momento, gli altri due interpreti centrali di Sarri: Gianluca Gaetano nel nuovo ruolo di regista a cui si è convertito a Cagliari, Ederson in quello di mezzala sinistra.

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