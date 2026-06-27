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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
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Kessié, la Juventus e l'autocandidatura: "Sono in forma, svincolato, sarei un bel colpo"

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Costa d'Avorio vs Norvegia
Costa d'Avorio
Norvegia

Franck Kessié si propone come nuovo centrocampista della Juventus direttamente dai Mondiali: "Hanno ragione a volermi".

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Il suo contratto con l'Al-Ahli è ufficialmente scaduto, ma Franck Kessie è riuscito ad arrivare all'appuntamento dei Mondiali 2026 che si stanno giocando fra Stati Uniti, Messico e Canada in grande spolvero. E la sua Costa d'Avorio ha convinto in lungo e in largo qualificandosi ai sedicesimi di finale dove affronterà la Norvegia di Haaland.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Kessie ha però voluto parlare anche del suo futuro rispondendo apertamente ai rumors che lo vogliono nel mirino della Juventus che è pronta ad affondare il colpo a parametro zero per riportarlo in Italia dopo l'avventura col Milan. E l'ivoriano ha confermato i contatti in corso.


  • "LA COSTA D'AVORIO NON TEME NESSUNO"

    "Io sono cresciuto a Yopougon, e sono cresciuto guardando i Mondiali in televisioni piccole col segnale instabile. In questi giorni ho pensato a Didier Drogba, a Yaya e Kolo Toure, agli altri ivoriani della generazione dorata del nostro calcio. Questa nostra qualificazione è anche per loro. Io sognavo con loro, e piangevo con loro. Ora abbiamo fatto la storia, e loro ci hanno ispirato. Ero un bambino che sognava il Mondiale giocando per strada. Ci sono arrivato, e ora andiamo avanti. E non dobbiamo porci nessun limite, nessuno. La Francia? La Norvegia? Non importa. Noi dobbiamo sognare, sognare, sognare"

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  • "JUVE? SE NE PARLA"

    "La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!"

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  • "IL MIO AGENTE STA LAVORANDO"

    "Per altri 5 giorni sono però un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”

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