Kessié, la Juventus e l'autocandidatura: "Sono in forma, svincolato, sarei un bel colpo"

Il suo contratto con l'Al-Ahli è ufficialmente scaduto, ma Franck Kessie è riuscito ad arrivare all'appuntamento dei Mondiali 2026 che si stanno giocando fra Stati Uniti, Messico e Canada in grande spolvero. E la sua Costa d'Avorio ha convinto in lungo e in largo qualificandosi ai sedicesimi di finale dove affronterà la Norvegia di Haaland.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Kessie ha però voluto parlare anche del suo futuro rispondendo apertamente ai rumors che lo vogliono nel mirino della Juventus che è pronta ad affondare il colpo a parametro zero per riportarlo in Italia dopo l'avventura col Milan. E l'ivoriano ha confermato i contatti in corso.



