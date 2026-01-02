Pubblicità
Kennet Eichhorn NXGN GFXGetty/GOAL
James Westwood

Perché Manchester United, Real Madrid e Barcellona sono tutti interessati al sedicenne Kennet Eichhorn dell'Hertha Berlino che viene paragonato a Toni Kroos

GOAL presenta Kennet Eichhorn, il sedicenne fenomeno dell'Hertha Berlino che sta suscitando l'interesse di Manchester United, Real Madrid e Barcellona. Viene già paragonato a Toni Kroos.

I tifosi dell'Hertha Berlino non hanno avuto molto da festeggiare negli ultimi anni. La loro decennale permanenza nella Bundesliga è terminata dopo che la squadra è precipitata al 18° posto nella stagione 2022-23, appena quattro anni dopo l'acquisizione di una quota di minoranza da parte di Lars Windhorst per 224 milioni di euro, accompagnata dalla promessa del miliardario di costruire un "vero club metropolitano, come quelli di Londra o Madrid".

Ai giorni nostri questo sembra solo un sogno irrealizzabile per l'Hertha. Windhorst se n'è andato da tempo, con 777Partners che ha acquisito una quota di maggioranza del 64,7% nel marzo 2023, lasciando al club un debito di 40 milioni di euro ancora da pagare, mentre non c'è stato alcun ritorno immediato nella massima serie tedesca.

L'Hertha si è classificato al nono posto nella 2. Bundesliga nel 2023-24 e ha rischiato la retrocessione per gran parte della scorsa stagione, con Cristian Fiel sollevato dal suo incarico di allenatore a febbraio. Tuttavia, la successiva nomina di Stefan Leitl ha dato una spinta necessaria. L'ex allenatore del Greuther Furth e dell'Hannover ha portato l'Hertha all'undicesimo posto, mettendolo al sicuro, e lo ha portato saldamente in corsa per la promozione a metà della stagione in corso.

Leitl ha trasformato l'Hertha in una squadra molto più organizzata e disciplinata, ma non ha avuto paura di correre rischi. Quello che finora ha dato i risultati migliori è stato il rapido inserimento del sedicenne Kennet Eichhorn, che in pochi mesi si è affermato come titolare fisso.

Il dinamico centrocampista ha fatto tornare a credere i tifosi dell'Hertha, guadagnandosi nel frattempo un posto nella nazionale tedesca Under 17. Ma il suo futuro è sicuramente lontano dall'Olympiastadion. Infatti Manchester United, Real Madrid e Barcellona hanno tutti manifestato il loro interesse per Eichhorn in vista della finestra di mercato di gennaio.

GOAL vi offre tutte le informazioni su questo ragazzino di grande talento che ha illuminato la capitale tedesca con le sue abilità uniche.

  • GLI INIZI

    Il 27 luglio 2009, Eichhorn è nato a Bernau, una storica città tedesca a soli 10 chilometri a nord-est di Berlino, e ha sviluppato una passione per il calcio subito dopo aver imparato a camminare. All'età di sei anni, ha iniziato a giocare per il club locale SV Muhlenbeck 1947, sotto l'occhio vigile di suo padre, Christian, e dell'allenatore delle giovanili Mike Vielitz.

    Eichhorn si è distinto subito dai  coetanei grazie alla sua abilità e alla sua etica del lavoro, secondo Vielitz, che ha dichiarato a Maz-Online: "Si è notato subito che Kenny era determinante nelle partite. Era incredibilmente ambizioso e ha persino chiesto di sua iniziativa se potevamo allenarci tre volte alla settimana invece che due".

    Vielitz ha aggiunto, parlando delle naturali doti di leadership di Eichhorn: "Mentre gli altri bambini della sua età pensavano solo a se stessi, lui era un giocatore di squadra. Ha sempre avuto un'influenza motivante sui suoi compagni. Tutti sapevano che avrebbe fatto strada se non si fosse infortunato gravemente o se non fosse finito in cattive compagnie".

    Dopo due anni con il Muhlenbeck, Eichhorn ha attirato l'attenzione dell'Hertha, che lo ha ingaggiato nella sua squadra Under 9 nel 2017.

    Anche per Eichhorn è stato amore a prima vista, come ha dichiarato in una recente intervista al sito ufficiale del club: "L'Hertha è come una famiglia per me. Sono cresciuto con questo club. La prima volta che sono stato allo Stadio Olimpico, ho subito sognato di diventare un professionista qui e di giocare su quel campo".

    Eichhorn ha scalato rapidamente le gerarchie e nel gennaio 2024 ha portato la squadra Under 15 dell'Hertha alla gloria nella Pape Cup, aggiudicandosi il premio di miglior giocatore del torneo dopo la netta vittoria per 6-0 in finale contro l'FC Magdeburg. Quattro mesi dopo, l'Hertha ha conquistato il titolo della C-Juniors Regional League Northeast, con Eichhorn ancora una volta protagonista assoluto.

  • LA GRANDE OCCASIONE

    Eichhorn ha poi fatto il grande salto di qualità in estate. Leitl ha invitato il giovane a partecipare agli allenamenti della prima squadra all'inizio della preparazione precampionato, vista la carenza di alternative a centrocampo, con Paul Seguin, Diego Demme e Pascal Klemens tutti infortunati.

    Leitl non ha potuto schierare Eichhorn nelle amichevoli dell'Hertha perché a 15 anni era ancora troppo giovane, ma non aveva dubbi sulle sue capacità. "Sta facendo progressi notevoli, sia dal punto di vista fisico che della comprensione del gioco", ha dichiarato il tecnico dell'Hertha. "È molto desideroso di imparare; abbiamo già avuto molte conversazioni con lui".

    Eichhorn ha fatto subito una buona impressione anche sui suoi compagni di squadra, con il veterano difensore centrale Toni Leistner che ha dichiarato ai giornalisti: "Quello che questo ragazzo sa fare è sorprendente. Ha le idee chiare, non è affatto arrogante. Sono sicuro che l'Hertha trarrà grande beneficio dalla sua presenza".

    L'Hertha è stata costretta ad accelerare la stesura del primo contratto professionistico di Eichhorn dopo che l'Eintracht Francoforte ha cercato di ingaggiarlo. La squadra dell'Olympiastadion ha fatto di tutto per trattenere il suo asso, che il 4 luglio ha firmato un contratto fino al 2029.

    "Per me è fondamentale che il mio sviluppo in tutti i settori non si fermi mai, ecco perché considero l'Hertha il posto migliore per me", ha dichiarato Eichhorn dopo aver firmato il contratto.

    Affascinato dai progressi di Eichhorn sul campo di allenamento, Leitl ha incluso il giovane nella rosa per la prima partita di campionato dell'Hertha della stagione 2025-26 contro lo Schalke, persa per 2-1, anche se non è riuscito a scendere in campo. Tuttavia, è entrato in campo negli ultimi 22 minuti della partita terminata 0-0 in casa contro il Karlsruher la settimana successiva, diventando così il debuttante più giovane nella storia della 2. Bundesliga a 16 anni e 14 giorni.

    Leitl, entusiasta, ha dichiarato questo quando gli è stato chiesto un parere sulla prestazione di Eichhorn: "Non mi interessa se ha 16 o 17 anni. È un grande talento per l'Hertha. Oggi era sotto i riflettori. In molte delle sue azioni si è potuto intravedere ciò che ci aspetta nei prossimi anni. Sono completamente convinto di lui, ha fatto un ottimo lavoro".

  • COME STA ANDANDO

    Eichhorn è entrato in campo come sostituto nella sconfitta per 2-0 dell'Hertha contro l'Elversburg alla fine di agosto, prima che Leitl lo schierasse per la prima volta titolare nella trasferta di Hannover il 13 settembre. Eichhorn ha così stabilito un altro record come il più giovane titolare di sempre della 2. Bundesliga, ma ha giocato come un professionista esperto, completando l'86% dei suoi passaggi, vincendo sei degli 11 duelli e registrando quattro recuperi.

    L'Hertha ha vinto facilmente per 3-0, assicurandosi finalmente i primi tre punti della stagione, e Leitl ha elogiato in modo particolare Eichhorn: "Sedici anni, giocare davanti a 50.000 tifosi contro una squadra di alto livello: per me è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo".

    Da quel momento speciale, Eichhorn è stato uno dei primi nomi sulla lista di Leitl. Il teenager ha iniziato otto delle ultime 12 partite di campionato dell'Hertha e ha dato una svolta nella vittoria per 6-1 contro il Kaiserslautern nel terzo turno della DFB-Pokal il 2 dicembre, durante la quale ha segnato il terzo goAl dell'Hertha, superando il portiere con un tiro rasoterra dopo un'intelligente incursione in area, diventando così il più giovane marcatore nella storia del club e battendo il record di Jude Bellingham come più giovane marcatore nella DFB-Pokal dal secondo dopoguerra.

    A livello internazionale, la sensazionale stella dell'Hertha è emersa come presenza carismatica. Eichhorn ha ricoperto il ruolo di capitano in tutte e quattro le sue presenze con la Nazionale Under 17 tedesca e ha segnato una doppietta nella vittoria per 4-0 contro il Lussemburgo nelle qualificazioni agli Europei di ottobre.

  • EichhornGetty

    I PUNTI DI FORZA

    Eichhorn è un numero 6 naturale che sa istintivamente quando rallentare o accelerare il gioco e dà il meglio di sé negli spazi ristretti, attirando gli avversari prima di aprire il gioco con un passaggio incisivo o una corsa penetrante. Il suo primo tocco è impeccabile e legge il gioco in modo brillante, oltre a possedere la capacità di piazzare la palla con precisione millimetrica da qualsiasi punto del campo.

    Altri ricevono più credito, come gli attaccanti Luca Schuler e Fabian Reese, ma l'ascesa dell'Hertha dalla metà bassa della classifica a vera contendente per la promozione è stata guidata da Eichhorn. Egli orchestra il gioco e definisce lo standard con le sue decisioni e la sua esecuzione, mentre la sua resistenza e il suo equilibrio smentiscono la sua età.

    Reese è tra coloro che sono rimasti colpiti dall'impatto di Eichorn, affermando: "È un talento incredibile, eccezionale. Se continua così, tutte le porte gli saranno aperte. Raramente ho visto qualcuno così talentuoso a quell'età".

    In effetti, non passerà molto tempo prima che Eichhorn lasci l'Hertha. Non è normale che un sedicenne sia così influente e equilibrato, e sta rapidamente diventando uno specialista in una posizione che negli ultimi anni ha acquisito un'importanza esponenziale.

  • U16 Portugal v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Eichhorn ha tutte le caratteristiche tecniche e fisiche per diventare un centrocampista di livello mondiale in futuro, ma ha ancora ampi margini di miglioramento dal punto di vista difensivo. Il suo tempismo nelle situazioni di uno contro non è perfetto: troppo spesso si lancia in avanti e commette fallo o cede terreno invece di mantenerlo. Non ha ancora imparato a incanalare correttamente la sua aggressività, quindi può essere facilmente portato fuori posizione.

    Se vuole davvero raggiungere il massimo livello, dovrà sviluppare una disciplina tattica che completi la sua avanzata intelligenza calcistica, ma stiamo parlando di un sedicenne. Si tratta di una fase normale nello sviluppo di qualsiasi calciatore e, vista l'attenzione che circonda Eichhorn, sarebbe sorprendente se non venisse gestito con molta attenzione, in modo da non sprecare nemmeno una briciola del suo immenso potenziale.

  • Toni Kroos Germany 2024Getty

    IL NUOVO TONI KROOS?

    Essendo un centrocampista difensivo composto, capace di controllare il ritmo delle partite e che sembra scivolare sul campo, è naturale che Eichhorn venga considerato il prossimo Toni Kroos. Infatti, ha lasciato un'ottima impressione sul fratello dell'icona del Real Madrid e della Germania, Felix, che ha avuto una solida carriera, giocando nella Bundesliga con il Werder Brema e l'Union Berlino.

    "I paragoni, come so per esperienza, non sono mai utili. [Ma] il modo di giocare di Eichhorn è straordinario; emana calma", ha detto Felix in un'intervista a Watson in ottobre.

    Questo gli mette addosso una pressione inutile, ma è innegabile che Eichhorn abbia lo stesso tocco di genio di Toni Kroos. La sua consapevolezza spaziale simile a un radar e il suo controllo impeccabile lo mantengono un passo avanti agli avversari, che era il segno distintivo del gioco di Kroos.

    Eichhorn non è ancora un maestro nell'interrompere il gioco come Kroos, ma questo arriverà con il tempo e l'esperienza. Il Bayern Monaco, il Real Madrid e la Germania potevano contare su Kroos come orchestratore imperturbabile, ed Eichhorn ha un'aura simile. A sensazione sembra anche immune alla pressione, il che fa ben sperare per le sue possibilità di seguire le orme di uno dei più grandi giocatori tedeschi di sempre.

  • Kennet EichhornGetty Images

    IL FUTURO

    Secondo Sky Sports Germania, Eichhorn ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro (10,5 milioni di sterline/14 milioni di dollari) nel suo contratto che diventerà attiva la prossima estate. Manchester United, Real Madrid e Barcellona non sono gli unici pretendenti: anche il Paris Saint-Germain ha già fatto le prime richieste, mentre il giovane potrebbe avere la possibilità di continuare la sua carriera in uno dei più grandi club tedeschi.

    Il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund hanno entrambi inviato dei talent scout per osservare Eichhorn in azione, e anche il direttore sportivo dell'RB Leipzig, Marcel Schafer, si è recato all'Olympiastadion. Tuttavia, il rapporto aggiunge che giocare regolarmente è la cosa più importante per la stella dell'Hertha, e non ci sarebbero garanzie in tal senso in una squadra che lotta per i titoli al massimo livello del calcio europeo.

    Felix Kroos è tra coloro che sperano che Eichhorn rimanga paziente e continui a lavorare sul suo gioco a tutto campo in un ambiente familiare. "È questo che lo ha portato dove è ora. Sta acquisendo una preziosa esperienza, ma gli è permesso commettere errori", ha detto. "Se le cose andranno bene e Eichhorn rimarrà per altri due o tre anni, il suo valore potrebbe aumentare fino a 60 milioni di euro".

    Di questo passo, l'Hertha potrebbe comunque tornare in Bundesliga il prossimo anno; sarebbe una nuova sfida abbastanza entusiasmante per Eichhorn in questa fase della sua carriera ancora agli inizi. Non c'è bisogno che si affretti a prendere una decisione che potrebbe rallentare il suo sviluppo. Se Eichhorn riceverà la giusta guida, il trasferimento dei suoi sogni arriverà quando sarà pronto e i tifosi tedeschi assisteranno alla nascita di un nuovo talento generazionale.

