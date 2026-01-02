Perché Manchester United, Real Madrid e Barcellona sono tutti interessati al sedicenne Kennet Eichhorn dell'Hertha Berlino che viene paragonato a Toni Kroos

I tifosi dell'Hertha Berlino non hanno avuto molto da festeggiare negli ultimi anni. La loro decennale permanenza nella Bundesliga è terminata dopo che la squadra è precipitata al 18° posto nella stagione 2022-23, appena quattro anni dopo l'acquisizione di una quota di minoranza da parte di Lars Windhorst per 224 milioni di euro, accompagnata dalla promessa del miliardario di costruire un "vero club metropolitano, come quelli di Londra o Madrid".

Ai giorni nostri questo sembra solo un sogno irrealizzabile per l'Hertha. Windhorst se n'è andato da tempo, con 777Partners che ha acquisito una quota di maggioranza del 64,7% nel marzo 2023, lasciando al club un debito di 40 milioni di euro ancora da pagare, mentre non c'è stato alcun ritorno immediato nella massima serie tedesca.

L'Hertha si è classificato al nono posto nella 2. Bundesliga nel 2023-24 e ha rischiato la retrocessione per gran parte della scorsa stagione, con Cristian Fiel sollevato dal suo incarico di allenatore a febbraio. Tuttavia, la successiva nomina di Stefan Leitl ha dato una spinta necessaria. L'ex allenatore del Greuther Furth e dell'Hannover ha portato l'Hertha all'undicesimo posto, mettendolo al sicuro, e lo ha portato saldamente in corsa per la promozione a metà della stagione in corso.

Leitl ha trasformato l'Hertha in una squadra molto più organizzata e disciplinata, ma non ha avuto paura di correre rischi. Quello che finora ha dato i risultati migliori è stato il rapido inserimento del sedicenne Kennet Eichhorn, che in pochi mesi si è affermato come titolare fisso.

Il dinamico centrocampista ha fatto tornare a credere i tifosi dell'Hertha, guadagnandosi nel frattempo un posto nella nazionale tedesca Under 17. Ma il suo futuro è sicuramente lontano dall'Olympiastadion. Infatti Manchester United, Real Madrid e Barcellona hanno tutti manifestato il loro interesse per Eichhorn in vista della finestra di mercato di gennaio.

GOAL vi offre tutte le informazioni su questo ragazzino di grande talento che ha illuminato la capitale tedesca con le sue abilità uniche.