Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Inter Juventus desktopGetty Images
Lelio Donato

Kenan Yildiz è la luce della Juventus anche contro l'Inter: i precedenti fanno sperare Spalletti, nella scorsa stagione fantastica doppietta a 'San Siro'

Nell'ultimo confronto Inter-Juventus il talento turco è stato protagonista della rimonta bianconera da 4-2 a 4-4 firmando una fantastica doppietta a 'San Siro'. Spalletti spera che Yildiz si ripeta.

Pubblicità

Si dice che i veri campioni sentano particolarmente le grandi partite. E guardare i numeri di Kenan Yildiz in Inter-Juventus ne sembra l'ennesima conferma.

Il talento turco, fresco di rinnovo fino al 2030, è stato quasi sempre protagonista contro i nerazzurri che sono tra le sue vittime preferite in assoluto.


Negli occhi dei tifosi della Juventus resta ad esempio la fantastica doppietta siglata da Yildiz nell'ultimo scontro diretto giocato a 'San Siro' quando la Juventus strappò un clamoroso pareggio rimontando da 4-2 a 4-4.

Il numero 10 si è ripetuto anche nella gara d'andata segnando un altro goal e fornendo un assist. Ecco perché Spalletti si aggrappa soprattutto a Yildiz per uscire imbattuto la notte di San Valentino.

  • UNA DOPPIETTA IN VENTOTTO MINUTI

    L'ultima sfida tra Inter e Juventus a 'San Siro' si è giocata la sera di domenica 27 ottobre 2024, ovvero più di un anno fa.

    A sorpresa Thiago Motta aveva inizialmente lasciato fuori Kenan Yildiz schierando Conceiçao, Fagioli e Weah alle spalle di Vlahovic.

    I bianconeri vanno subito sotto col rigore segnato da Zielinski, rimontano ma poi subiscono la contro-rimonta nerazzurra.

    Yildiz entra finalmente in campo al 62' sul risultato di 4-2 per l'Inter. E nel giro di nove minuti, tra il 71' e l'82', la pareggia praticamente da solo. Il turco sigla una fantastica doppietta fissando il risultato finale sul 4-4. 

    Per l'Inter due punti persi che risulteranno pesantissimi nella corsa Scudetto col Napoli mentre la Juventus guadagna un punto poi fondamentale in chiave Champions League.

    • Pubblicità
  • Yildiz JuventusGetty Images

    GOAL E ASSIST ALL'ANDATA

    Yildiz peraltro è stato grande protagonista contro l'Inter anche nella gara d'andata.

    il 13 settembre 2025 allo 'Stadium', stavolta, Tudor lo schiera titolare in coppia con Dusan Vlahovic e il turco si prende la scena già nel primo tempo.

    Un suo tiro dalla distanza beffa Sommer e permette alla Juventus di riportarsi avanti dopo il vantaggio bianconero di Kelly e il momentaneo pareggio di Calhanoglu.

    Nella ripresa l'Inter la ribalta ma al minuto 82' è di nuovo Yildiz a pennellare sulla testa di Khephren Thuram l'assist per il 3-3 prima che Adzic faccia esplodere lo 'Stadium' in pieno recupero.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA DELLE VITTIME PREFERITE

    L'Inter, insomma, è una delle vittime preferite da Kenan Yildiz.

    Nei quattro precedenti giocati contro i nerazzurri infatti il numero 10 della Juventus ha già segnato tre goal e fornito un assist.

    Il tutto peraltro scendendo in campo da titolare solo due volte. Nella scorsa stagione infatti Yildiz non fu schierato titolare da Thiago Motta contro l'Inter né all'andata né al ritorno.

    Spalletti, ovviamente, punterà invece su di lui sabato 14 febbraio quando il numero 10 sarà regolarmente al suo posto e proverà a punire ancora l'Inter.

    Una scelta dettata anche dai numeri: Yildiz non ha segnato più goal contro nessun'altra avversaria ovvero tre, come contro il Torino ma in sole due partite.

  • RISCOSSA A SAN SIRO?

    Inter-Juventus peraltro sarebbe per Kenan Yildiz anche lo scenario perfetto per festeggiare il recente rinnovo.

    I bianconeri hanno blindato il loro nuovo simbolo oltre che leader tecnico fino al 2030 corrispondendogli un ingaggio da top assoluto.

    Ma contro la Lazio, alla prima subito dopo la firma, la Juventus non è andata oltre il pareggio casalingo peraltro arrivato solo in pieno recupero e Yildiz non ha particolarmente brillato.

    Ecco perché il derby d'Italia rappresenta l'occasione di una grande rivincita per il turco ma anche per tutta la squadra bianconera. Chiamata a dimostrare sul campo che i dodici punti di distacco con l'Inter non sono poi così veritieri.

    Yildiz, d'altronde, sa già come si fa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
0