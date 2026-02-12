Kenan Yildiz è la luce della Juventus anche contro l'Inter: i precedenti fanno sperare Spalletti, nella scorsa stagione fantastica doppietta a 'San Siro'

Si dice che i veri campioni sentano particolarmente le grandi partite. E guardare i numeri di Kenan Yildiz in Inter-Juventus ne sembra l'ennesima conferma.

Il talento turco, fresco di rinnovo fino al 2030, è stato quasi sempre protagonista contro i nerazzurri che sono tra le sue vittime preferite in assoluto.

Negli occhi dei tifosi della Juventus resta ad esempio la fantastica doppietta siglata da Yildiz nell'ultimo scontro diretto giocato a 'San Siro' quando la Juventus strappò un clamoroso pareggio rimontando da 4-2 a 4-4.

Il numero 10 si è ripetuto anche nella gara d'andata segnando un altro goal e fornendo un assist. Ecco perché Spalletti si aggrappa soprattutto a Yildiz per uscire imbattuto la notte di San Valentino.