Kean vive la migliore stagione di sempre in Serie A: record già battuto a metà novembre

Quando in estate la Fiorentina acquistava Moise Kean dalla Juventus per 13 milioni di euro più 5 di bonus qualcuno storceva il naso. Può un attaccante reduce da una stagione con zero goal segnati in tutto il campionato valere quella cifra? E soprattutto può una squadra ambiziosa come quella viola costruire intorno a lui il suo reparto offensivo? Qualche mese dopo anche i più scettici dovranno piegare la testa di fronte ai numeri pazzeschi di Kean, che sta vivendo la migliore stagione di sempre sotto il profilo realizzativo in Serie A. Ed ora punta a battere anche il record assoluto stabilito nel 2020/21 in Ligue 1 con la maglia del PSG.