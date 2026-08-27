Kean va al Como, titolare o no con Douvikas? Come cambia la squadra di Fabregas con l'arrivo di Moise dalla Fiorentina

Nell'ultima stagione, nonostante l'arrivo di Morata, Douvikas si è preso la titolarità al centro dell'attacco del Como a suon di goal.
14 totali in campionato più 3 in Coppa Italia. E in questa stagione il greco ha iniziato subito con una rete contro l'Udinese.
Conoscendo Fabregas, si prevede un'alternanza tra Douvikas e Kean, considerando che il Como avrà anche l'impegno della Champions League quest'anno.
Fabregas lo ha voluto a tutti i costi, ma Kean non avrà il posto da titolare assicurato. Deve anche ritrovare la condizione fisica e lo smalto che nell'ultima annata gli sono mancati.