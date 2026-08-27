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Kean Como HDGetty Images
Marco Trombetta

Kean va al Como, titolare o no con Douvikas? Come cambia la squadra di Fabregas con l'arrivo di Moise dalla Fiorentina

Calciomercato
Serie A

Alla fine Moise Kean si trasferisce al Como, un colpo da Champions per la squadra di Fabregas: quanto è costato, la formula del trasferimento e sarà titolare?

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La telenovela è finita e sono tutti contenti: Moise Kean giocherà nel Como, per buona pace sua, di Fabregas e della Fiorentina che si toglie quello che ormai era diventato un peso.

Ma come cambia il Como con l'arrivo di Kean? Sarà titolare o no? Tutte le opzioni per Fabregas.

  • COMO-KEAN: CIFRE, FORMULA E QUANTO E' COSTATO

    Dopo l'iniziale richiesta di 45 milioni, la Fiorentina ha abbassato le sue pretese, anche in virtù della volontà del giocatore che ha puntato i piedi chiedendo di essere liberato.

    Alla fine l'accordo con il Como è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso di 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25, più altri 5 milioni di bonus. Un'operazione complessiva da 40 milioni di euro.

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  • IL RUOLO DI KEAN: TITOLARE AL COMO?

    Nell'ultima stagione, nonostante l'arrivo di Morata, Douvikas si è preso la titolarità al centro dell'attacco del Como a suon di goal.

    14 totali in campionato più 3 in Coppa Italia. E in questa stagione il greco ha iniziato subito con una rete contro l'Udinese.

    Conoscendo Fabregas, si prevede un'alternanza tra Douvikas e Kean, considerando che il Como avrà anche l'impegno della Champions League quest'anno.

    Fabregas lo ha voluto a tutti i costi, ma Kean non avrà il posto da titolare assicurato. Deve anche ritrovare la condizione fisica e lo smalto che nell'ultima annata gli sono mancati.

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  • KEAN E DOUVIKAS INSIEME?

    Rispetto a Douvikas, che è più una punta centrale di ruolo, Kean è un tipo di giocatore che svaria molto di più sul fronte d'attacco.

    Alla Fiorentina è stato impiegato maggiormente da 9, facendo un'evoluzione in tal senso anche in termini di goal, ma sia alla Juventus, che al PSG e anche in Nazionale, è stato utilizzato anche largo a sinistra nel tridente.

    Un'opzione che Fabregas può sicuramente considerare, magari in certe partite o a gara in corso.

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