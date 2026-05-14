Kean recupera per Juventus-Fiorentina? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

A costringere Moise Kean ad oltre un mese di stop, tra l'altro in quello che è stato il momento cruciale per la stagione della Fiorentina, è stato un infortunio alla tibia.

Un problema con il quale l'attaccante è costretto a fare i conti da tempo e che si è rivelato non essere di facile gestione, tanto che nell'ultimo mese si è limitato ad un lavoro specifico lontano dal resto del gruppo.