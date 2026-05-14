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Kean 2x1Getty Images
Leonardo Gualano

Kean recupera per Juventus-Fiorentina? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Serie A
Fiorentina
Juventus vs Fiorentina
Juventus

Fuori ormai da inizio aprile, Moise Kean ha saltato le ultime cinque partite di campionato: le sue condizioni in vista di Juventus-Fiorentina.

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Sarà una sfida che vedrà opposte squadre dagli obiettivi profondamente diversi, quella che nel trentasettesimo turno di campionato vedrà opposte Juventus e Fiorentina.

La compagine bianconera andrà infatti a caccia di fondamentali punti Champions contro un avversario che proprio nella precedente giornata si è assicurata la certezza matematica della permanenza in Serie A.

La Fiorentina non ha dunque più nulla da chiedere al torneo ma, come noto, quelle contro la Juve non sono mai partite come le altre, visto la storica rivalità che divide le due tifoserie.

Anche per questo motivo, nel corso degli ultimi giorni, si è parlato molto della possibile presenza di Moise Kean all'Allianz Stadium.

Il centravanti gigliato vivrebbe ovviamente una gara da grande ex, ma sarà effettivamente a disposizione di Paolo Vanoli?

  • Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    UNA LUNGA ASSENZA

    Moise Kean di fatto non gioca una partita ufficiale da prima di Pasqua.

    Per la sua ultima presenza in maglia viola, bisogna risalire allo scorso 4 aprile, quando i gigliati affrontarono il Verona nel trentunesimo turno di Serie A.

    Da allora, Kean ha saltato tutte le successive cinque sfide di campionato: quelle contro la Lazio, il Lecce, il Sassuolo, la Roma ed il Genoa.


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  • L'INFORTUNIO DI MOISE KEAN

    A costringere Moise Kean ad oltre un mese di stop, tra l'altro in quello che è stato il momento cruciale per la stagione della Fiorentina, è stato un infortunio alla tibia.

    Un problema con il quale l'attaccante è costretto a fare i conti da tempo e che si è rivelato non essere di facile gestione, tanto che nell'ultimo mese si è limitato ad un lavoro specifico lontano dal resto del gruppo.

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  • A DISPOSIZIONE PER LA JUVENTUS?

    Secondo quanto riportato da 'Violanews', anche nel corso della giornata di giovedì, Moise Kean ha svolto lavoro differenziato.

    Sebbene nei giorni scorsi si sia parlato di carichi sempre più importanti, i problemi che lo hanno frenato nelle ultime settimane non sono stati evidentemente superati.

    Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma potrebbero essere sempre più ridotte le possibilità di vedere il suo nome nella lista dei convocati stilata da Vanoli.

  • Piccoli Fiorentina Serie AGetty Images

    CHI SOSTITUISCE MOISE KEAN

    Qualora Kean dovesse saltare anche la sfida contro la Juventus, a sostituirlo nel cuore dell'attacco gigliato potrebbe essere Roberto Piccoli.

    L'ex Cagliari è ritornato in campo proprio nell'ultima uscita di campionato contro il Genoa, per giocare circa 30' dopo che era stato costretto a saltare le due gare precedenti a causa di un infortunio.

    Le alternative per Vanoli sono rappresentate da Braschi (alla prima da titolare proprio contro il Genoa) o Gudmundsson che in questo caso verrebbe nuovamente spostato in posizione di 'Falso 9'.

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