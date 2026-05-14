Kean recupera per Juventus-Fiorentina? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Sarà una sfida che vedrà opposte squadre dagli obiettivi profondamente diversi, quella che nel trentasettesimo turno di campionato vedrà opposte Juventus e Fiorentina.
La compagine bianconera andrà infatti a caccia di fondamentali punti Champions contro un avversario che proprio nella precedente giornata si è assicurata la certezza matematica della permanenza in Serie A.
La Fiorentina non ha dunque più nulla da chiedere al torneo ma, come noto, quelle contro la Juve non sono mai partite come le altre, visto la storica rivalità che divide le due tifoserie.
Anche per questo motivo, nel corso degli ultimi giorni, si è parlato molto della possibile presenza di Moise Kean all'Allianz Stadium.
Il centravanti gigliato vivrebbe ovviamente una gara da grande ex, ma sarà effettivamente a disposizione di Paolo Vanoli?