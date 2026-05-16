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Moise Kean Fiorentina 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Kean recupera per Juventus-Fiorentina? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Serie A
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Juventus vs Fiorentina
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Fiorentina protagonista sul campo della Juventus nel penultimo turno di Serie A: le condizioni di Moise Kean in vista della sfida.

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Ottenuta domenica scorsa la matematica salvezza grazie al pareggio interno contro il Genoa, la Fiorentina adesso è chiamata solo a chiudere al meglio una stagione che è comunque stata tra le più complicate della sua storia recente.

La compagine gigliata, nel trentasettesimo turno di campionato, affronterà la Juventus in un match che, data la storica rivalità tra le due tifoserie, ha da sempre un sapore diverso dagli altri.

I viola cercheranno dunque una vittoria di prestigio contro un avversario che viceversa andrà a caccia di tre punti fondamentali per la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento della Fiorentina alla sfida dell'Allianz Stadium è stata accompagnata dai soliti dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean: l'attaccante sarà a disposizione per quella che per lui sarebbe una gara da grande ex?

  • OUT DA INIZIO APRILE

    Nel corso dell'ultimo mese e mezzo, la Fiorentina non ha mai potuto fare affidamento su Moise Kean.

    L'attaccante infatti, non gioca una partita ufficiale dallo scorso 4 aprile, ovvero da quando i gigliati riuscirono ad ottenere tre punti fondamentali sul campo del Verona.

    Da allora Kean ha saltato tutte le successive sfide che hanno poi portato la Fiorentina ad ottenere una faticosa salvezza.


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  • Dodo Kean FiorentinaGetty Images

    LE CONDIZIONI DI MOISE KEAN

    La Fiorentina non ha potuto contare su Moise Kean nel momento cruciale della sua stagione, a causa di un infortunio alla tibia.

    Nel corso delle ultime settimane, spesso si è parlato della possibilità di un suo rientro e di carichi di lavoro via via aumentati, ma di fatto l'attaccante non è mai riuscito ad allenarsi in gruppo, limitandosi a sessioni personalizzate.

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  • Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    A DISPOSIZIONE PER LA JUVENTUS?

    A sciogliere in via definitiva i dubbi relativi alla presenza di Kean nella sfida contro la Juventus, è stata la lista dei convocati stilata da Paolo Vanoli alla vigilia del match.

    Ebbene, il nome dell'attaccante non figura e questo vuol dire che salterà anche la penultima partita di campionato.

    Resta ora da vedere se la sua stagione è già finita o se riuscirà a tornare a disposizione per il match del 38° turno che vedrà i gigliati impegnati con l'Atalanta in casa il prossimo 24 maggio.


  • CHI SOSTITUISCE MOISE KEAN?

    A sostituire Moise Kean nel cuore dell'attacco gigliato dovrebbe essere Piccoli che, proprio nel precedente turno di campionato, ha fatto il suo ritorno in campo dopo aver saltato due partite a causa di un problema fisico.

    In alternativa, Vanoli potrebbe confermare titolare Braschi (proprio contro il Genoa ha giocato la sua prima da titolare in Serie A), o optare su Gudmundsson che verrebbe dunque proposto come 'Falso 9'.

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