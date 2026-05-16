Kean recupera per Juventus-Fiorentina? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni

Ottenuta domenica scorsa la matematica salvezza grazie al pareggio interno contro il Genoa, la Fiorentina adesso è chiamata solo a chiudere al meglio una stagione che è comunque stata tra le più complicate della sua storia recente.

La compagine gigliata, nel trentasettesimo turno di campionato, affronterà la Juventus in un match che, data la storica rivalità tra le due tifoserie, ha da sempre un sapore diverso dagli altri.

I viola cercheranno dunque una vittoria di prestigio contro un avversario che viceversa andrà a caccia di tre punti fondamentali per la corsa che porta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

La marcia di avvicinamento della Fiorentina alla sfida dell'Allianz Stadium è stata accompagnata dai soliti dubbi relativi alle condizioni di Moise Kean: l'attaccante sarà a disposizione per quella che per lui sarebbe una gara da grande ex?