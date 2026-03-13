Kean recupera per Cremonese-Fiorentina? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista dello scontro salvezza

Moise Kean sta lavorando al fine di riuscire a recuperare per la Cremonese, ma al momento non ci sono certezze relative ad un suo possibile recupero.

I prossimi giorni saranno decisivi e lo staff medico della Fiorentina farà di tutto per mettere l’attaccante a disposizione di Paolo Vanoli.

Non è escluso che, vista l’importanza della partita, qualora fosse pronto possa scendere in campo anche in condizioni non perfette.