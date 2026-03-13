Kean recupera per Cremonese-Fiorentina? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista dello scontro salvezza

Messa alle spalle la vittoria ottenuta in rimonta contro il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la Fiorentina può ora concentrarsi su una sfida ancora più importante che molto potrebbe dire sull’ultima parte della sua travagliata stagione: quella di campionato con la Cremonese.
Lunedì sera allo Zini andrà in scena un fondamentale scontro salvezza che vedrà opposta la terzultima forza del torneo e la quartultima.
La compagine gigliata andrà dunque a caccia di quel successo che potrebbe consentirle di portarsi a +4 sulla zona rossa, ma il compito che l’attende non è esattamente dei più semplici.
La speranza di Paolo Vanoli, in una gara dal peso specifico elevatissimo, è quella di poter tornare a contare su Moise Kean: l’attaccante viola sarà della partita?