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ACF Fiorentina v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Kean recupera per Cremonese-Fiorentina? Le condizioni dell’attaccante gigliato in vista dello scontro salvezza

La Fiorentina è attesa dalla fondamentale sfida contro la Cremonese: le condizioni di Kean in vista del match dello Zini.

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Messa alle spalle la vittoria ottenuta in rimonta contro il Rakow nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, la Fiorentina può ora concentrarsi su una sfida ancora più importante che molto potrebbe dire sull’ultima parte della sua travagliata stagione: quella di campionato con la Cremonese.

Lunedì sera allo Zini andrà in scena un fondamentale scontro salvezza che vedrà opposta la terzultima forza del torneo e la quartultima.

La compagine gigliata andrà dunque a caccia di quel successo che potrebbe consentirle di portarsi a +4 sulla zona rossa, ma il compito che l’attende non è esattamente dei più semplici.

La speranza di Paolo Vanoli, in una gara dal peso specifico elevatissimo, è quella di poter tornare a contare su Moise Kean: l’attaccante viola sarà della partita?

  • L’INFORTUNIO DI KEAN

    Moise Kean non gioca una partita ufficiale dallo scorso 2 marzo, quando contro l’Udinese fu costretto a lasciare il campo al 71’.

    Da allora ha saltato la successiva sfida di campionato contro il Parma, oltre che appunto quella di Conference League contro il Rakow, a causa di un problema ad una tibia.

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  • LE CONDIZIONI DI KEAN

    Dopo essersi accomodato in tribuna in occasione prima della sfida con il Parma e poi di quella con il Rakow, Moise Kean non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo.

    Come spiegato da ‘Violanews’, anche nella giornata di venerdì l’attaccante ha continuato a lavorare a parte.

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  • A DISPOSIZIONE PER LA CREMONESE?

    Moise Kean sta lavorando al fine di riuscire a recuperare per la Cremonese, ma al momento non ci sono certezze relative ad un suo possibile recupero.

    I prossimi giorni saranno decisivi e lo staff medico della Fiorentina farà di tutto per mettere l’attaccante a disposizione di Paolo Vanoli.

    Non è escluso che, vista l’importanza della partita, qualora fosse pronto possa scendere in campo anche in condizioni non perfette.

  • CHI SOSTITUIREBBE EVENTUALMENTE KEAN?

    Nel caso in cui Moise Kean fosse costretto a saltare anche la sfida con la Cremonese, il suo posto nel cuore dell’attacco viola verrebbe preso dal suo sostituto naturale: Roberto Piccoli.

    L’ex Cagliari è sceso in campo dal 1’ nelle ultime due gare giocate dai gigliati.

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