Kean recupera par Fiorentina-Sassuolo? Le condizioni dell'attaccante gigliato

Per l'ultima partita di Moise Kean con la maglia della Fiorentina, bisogna tornare allo scorso 4 aprile, quando scese in campo dal 1' nella sfida valida per il 31° turno di Serie A vinta sul campo del Verona.

In precedenza, l'attaccante gigliato aveva saltato la sfida con il Parma, era rimasto in panchina contro la Cremonese ed aveva giocato 86' contro l'Inter, mentre le ultime due gare contro Lazio e Verona le ha vissute dalla tribuna.

Se si considerano tutte le competizioni, Kean ha anche saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace, ovvero quelle che hanno decretato l'eliminazione della Fiorentina dal torneo.



