Kean recupera par Fiorentina-Sassuolo? Le condizioni dell'attaccante gigliato

Sei risultati utili consecutivi ed un cammino che oggi è decisamente meno in salita rispetto a qualche settimana fa.
La Fiorentina, dopo mesi che verranno ricordati come i più duri della sua storia recente, è riuscita negli ultimi tempi ad accelerare il passo e ad avvicinarsi a quello che è diventato il suo obiettivo stagione: una salvezza parsa ad un certo punto al limite dell'impossibile.
La compagine gigliata si è portata a +8 sul terzultimo posto, tuttavia le mancano ancora dei punti per poter festeggiare la matematica permanenza in Serie A.
Punti che ovviamente cercherà di ottenere anche nel 34° punto di campionato contro un Sassuolo che è stato viceversa protagonista di un campionato all'insegna dell'assoluta tranquillità.
Contro i neroverdi Paolo Vanoli potrà contare su Moise Kean, o l'attaccante viola sarà costretto ancora una volta ai box?