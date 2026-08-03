Kean, Pellegrino, El Bilal Touré e il possibile incrocio di attaccanti in Serie A: cosa succede tra Como, Fiorentina e Parma

Moise Kean è reduce da una stagione fortemente condizionata da alcuni problemi fisici, ma le sue qualità non sono in discussione tanto che Fabregas lo ha individuato come l'attaccante giusto per il Como.

La società lariana al momento non ha ancora affondato il colpo mentre la Fiorentina per lasciarlo partire chiede almeno 40 milioni di euro.

Kean però non è incedibile, anche perché il suo sacrificio permetterebbe ai viola di investire ancora sul mercato e soprattutto di alleggerire vistosamente il monte ingaggi.

L'attaccante azzurro infatti guadagna attualmente ben 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ora la palla passa al Como.



