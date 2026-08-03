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Kean PellegrinoGetty Images
Lelio Donato

Kean, Pellegrino, El Bilal Touré e il possibile incrocio di attaccanti in Serie A: cosa succede tra Como, Fiorentina e Parma

Calciomercato
Parma Calcio 1913
Fiorentina
Como

Il Como vuole Moise Kean per rinforzare l'attacco, la Fiorentina non esclude la cessione anche per risparmiare il suo ingaggio e ha già individuato il sostituto in Mateo Pellegrino del Parma che intanto ha chiuso per El Bilal Touré.

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Si prospetta un vero e proprio incrocio di attaccanti che potrebbe coinvolgere molte squadre di Serie A.

Tutto dipende dal futuro di Moise Kean, bomber titolare della Fiorentina che però non è sicuro di restare in viola anche nella prossima stagione.

Nel caso in cui il Como dovesse soddisfare le richieste della Fiorentina, ecco che i viola chiuderebbero col Parma per Mateo Pellegrino.

L'argentino piace anche alla Juventus che però ha già preso Kolo Muani e dunque difficilmente potrà investire per un altro attaccante. Il Parma intanto si è cautelato ingaggiando il possibile sostituto di Pellegrino.

  • KEAN TRA FIORENTINA E COMO

    Moise Kean è reduce da una stagione fortemente condizionata da alcuni problemi fisici, ma le sue qualità non sono in discussione tanto che Fabregas lo ha individuato come l'attaccante giusto per il Como.

    La società lariana al momento non ha ancora affondato il colpo mentre la Fiorentina per lasciarlo partire chiede almeno 40 milioni di euro.

    Kean però non è incedibile, anche perché il suo sacrificio permetterebbe ai viola di investire ancora sul mercato e soprattutto di alleggerire vistosamente il monte ingaggi.

    L'attaccante azzurro infatti guadagna attualmente ben 4,5 milioni di euro netti a stagione. Ora la palla passa al Como.


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  • I VIOLA BLOCCANO PELLEGRINO

    Ma chi prenderebbe il posto di Kean alla Fiorentina?

    Fabio Paratici, molto attivo in queste prime settimane di trattative, ha già individuato il suo possibile sostituto.

    Stiamo parlando di Mateo Pellegrino che ha fatto benissimo al Parma. Le parti avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell'argentino in prestito con obbligo di riscatto.

    Ma affinché l'affare si concretizzi è prima necessario che la Fiorentina ceda Moise Kean al Como.

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  • JUVE STACCATA

    In realtà, soprattutto nelle scorse settimane, anche la Juventus sembrava molto interessata a Pellegrino.

    I bianconeri però erano disposti a prelevarlo solo in prestito con diritto di riscatto, formula questa non gradita dal Parma che lo cederebbe a titolo definitivo o con obbligo di riscatto.

    La Juventus inoltre ha già investito parecchio nel reparto offensivo acquistando Kolo Muani, Ekhator e Alajbegovic.

    Ecco perché al momento appare nettamente staccata nella corsa a Pellegrino rispetto alla Fiorentina.

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  • IL SOSTITUTO DI PELLEGRINO AL PARMA

    Intanto il Parma ha messo le mani sul possibile sostituto di Pellegrino.

    Secondo quanto riporta 'Sky Sport' è in dirittura d'arrivo l'accordo con l'Atalanta che porterebbe El Bilal Touré alla corte di Cuesta.

    Il Parma prenderà l'attaccante in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizionati. La cifra complessiva dell'affare si aggira tra i 10 e i 12 milioni di euro.

    Nell'ultima stagione Touré ha giocato in Turchia collezionando ventidue presenze, cinque goal e altrettanti assist con la maglia del Besiktas.

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