Kean, Pellegrino, El Bilal Touré e il possibile incrocio di attaccanti in Serie A: cosa succede tra Como, Fiorentina e Parma

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Si prospetta un vero e proprio incrocio di attaccanti che potrebbe coinvolgere molte squadre di Serie A.
Tutto dipende dal futuro di Moise Kean, bomber titolare della Fiorentina che però non è sicuro di restare in viola anche nella prossima stagione.
Nel caso in cui il Como dovesse soddisfare le richieste della Fiorentina, ecco che i viola chiuderebbero col Parma per Mateo Pellegrino.
L'argentino piace anche alla Juventus che però ha già preso Kolo Muani e dunque difficilmente potrà investire per un altro attaccante. Il Parma intanto si è cautelato ingaggiando il possibile sostituto di Pellegrino.