Kean non gioca Como-Roma, Fabregas spiega cosa è successo all'attaccante: "Ha giocato 90' da infortunato con la Nazionale"

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Moise Kean non sarà tra i protagonisti di Como-Roma.
L'attaccante, rientrato in anticipo dalla Nazionale a causa di un problema fisico, non ha recuperato in tempo.
E prima della gara di campionato contro i giallorossi è stato Cesc Fabregas a raccontare cosa è successo e perché Kean non giocherà Como-Roma.