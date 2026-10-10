Kean non gioca Como-Roma, Fabregas spiega cosa è successo all'attaccante: "Ha giocato 90' da infortunato con la Nazionale"

Lo stesso tecnico ha poi sottolineato come Moise Kean sia tornato dalla Nazionale in condizioni precarie anche perché utilizzato nonostante fosse già infortunato.

"La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri" ha spiegato Fabregas.

Kean è tornato a casa solo prima dell'ultima partita contro la Turchia quando è stato chiaro che non avrebbe recuperato in tempo, ma qualche giorno prima era partito titolare contro la Francia.