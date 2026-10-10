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Kean ComoGetty Images
Lelio Donato

Kean non gioca Como-Roma, Fabregas spiega cosa è successo all'attaccante: "Ha giocato 90' da infortunato con la Nazionale"

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L'attaccante non sarà a disposizione per Como-Roma e salterà anche la gara di Champions League, Cesc Fabregas spiega come sta Kean e cosa è successo in Nazionale.

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Moise Kean non sarà tra i protagonisti di Como-Roma.

L'attaccante, rientrato in anticipo dalla Nazionale a causa di un problema fisico, non ha recuperato in tempo.

E prima della gara di campionato contro i giallorossi è stato Cesc Fabregas a raccontare cosa è successo e perché Kean non giocherà Como-Roma.

  • KEAN NON GIOCA COMO-ROMA: IL MOTIVO

    Moise Kean soffre per una forte contusione alla tibia. E la situazione è peggiorata dopo gli impegni con l'Italia.

    "Ha preso un colpo importante nella prima partita che ha giocato contro il Belgio. Adesso deve lavorare a parte" ha spiegato Fabregas in conferenza stampa.

  • LA POLEMICA CON LA NAZIONALE

    Lo stesso tecnico ha poi sottolineato come Moise Kean sia tornato dalla Nazionale in condizioni precarie anche perché utilizzato nonostante fosse già infortunato.

    "La comunicazione tra Federazione e club dovrebbe migliorare, visto che poi ha giocato da infortunato un'altra partita per 90 minuti come ha evidenziato la risonanza che ha fatto ieri" ha spiegato Fabregas.

    Kean è tornato a casa solo prima dell'ultima partita contro la Turchia quando è stato chiaro che non avrebbe recuperato in tempo, ma qualche giorno prima era partito titolare contro la Francia.

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  • QUANDO TORNA KEAN

    Ma quindi quando torna in campo Moise Kean col Como?

    Come detto l'attaccante salta il big-match della sesta giornata contro la Roma. E non ci sarà neppure mercoledì 14 ottobre in Champions League contro il Feyenoord.

    Fabregas potrebbe risparmiarlo nel prossimo turno di campionato, quando il Como sarà di scena proprio a Firenze, per poi averlo nuovamente a disposizione per la delicata sfida contro il Manchester United del 21 ottobre.

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