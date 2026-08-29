Kean neppure in panchina in Fiorentina-Frosinone: quando può andare al Como? Dipende anche da Zirkzee

Negli ultimi giorni le posizioni tra le società coinvolte si sono molto avvicinate, col Como disposto ad arrivare coi bonus ai fatidici 40 milioni di euro richiesti sin dall'inizio dalla Fiorentina. Il giocatore è già d'accordo con quella che potrebbe essere la sua prossima squadra e preme affinché la trattativa si concluda positivamente per coronare l'opportunità di ritornare a disputare la Champions League.

In settimana, Kean è stato protagonista di un gesto piuttosto eloquente come il rifiuto a partecipare all'allenamento di giovedì scorso, che ha irrigidito i suoi rapporti con la dirigenza della Fiorentina.