Kean gioca Lecce-Fiorentina? Come sta dopo l'infortunio, le ultime e la situazione verso il posticipo di lunedì

L'eliminazione dalla Conference League per mano del Crystal Palace appartiene già al passato, anche se doloroso: la Fiorentina pensa ora alla trasferta di Lecce con l'obiettivo di chiudere una volta per tutte il discorso salvezza.
Il tema formazione, in vista del posticipo di lunedì sera al Via del Mare, è legato sempre al solito discorso: la presenza o meno in campo di Moise Kean, assente per infortunio dalle ultime partite di campionato e di Conference League.
Kean giocherà dunque Lecce-Fiorentina, oppure sarà nuovamente costretto a dare forfait? Le sue condizioni e come sta in vista di lunedì.