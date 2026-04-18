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Kean Fiorentina LecceGetty Images
Stefano Silvestri

Kean gioca Lecce-Fiorentina? Come sta dopo l'infortunio, le ultime e la situazione verso il posticipo di lunedì

Fantacalcio
Lecce vs Fiorentina
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Serie A
M. Kean

Moise Kean ha saltato le ultime partite della Fiorentina, tra campionato e Conference League, a causa di un problema alla tibia: le sue condizioni in vista della trasferta di Lecce.

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L'eliminazione dalla Conference League per mano del Crystal Palace appartiene già al passato, anche se doloroso: la Fiorentina pensa ora alla trasferta di Lecce con l'obiettivo di chiudere una volta per tutte il discorso salvezza.

Il tema formazione, in vista del posticipo di lunedì sera al Via del Mare, è legato sempre al solito discorso: la presenza o meno in campo di Moise Kean, assente per infortunio dalle ultime partite di campionato e di Conference League.

Kean giocherà dunque Lecce-Fiorentina, oppure sarà nuovamente costretto a dare forfait? Le sue condizioni e come sta in vista di lunedì.

  • L'INFORTUNIO DI KEAN

    Kean, già tormentato da qualche guaio fisico in una stagione già di suo non semplice, è alle prese ormai da qualche tempo da un problema alla tibia.

    Per questo motivo l'ex attaccante della Juventus non è sceso in campo nelle ultime partite della Fiorentina: non solo la gara di ritorno contro il Crystal Palace, ma anche quella giocata a Londra e, in mezzo, quella di campionato contro la Lazio.

    Non solo: giovedì era Kean era pure febbricitante, e anche per questo motivo non si è messo a disposizione di Vanoli.

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  • KEAN GIOCA LECCE-FIORENTINA?

    Le condizioni di Kean sono in miglioramento costante. L'attaccante della Nazionale sta lavorando per risolvere il problema alla tibia e tornare a disposizione entro la conclusione del campionato, ormai sempre più vicina.

    Ciò non significa necessariamente, però, che Kean rientrerà in campo proprio a Lecce: la sua presenza è e continua a essere in dubbio anche per il posticipo di lunedì, in quanto il calciatore non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo agli ordini di Vanoli.

    La convocazione di Kean, insomma, è tutt'altro che certa. E anche nel caso Kean partisse assieme alla squadra per il Salento, a oggi lo scenario più probabile lo vedrebbe partire dalla panchina con Piccoli titolare al centro dell'attacco.

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  • LE PAROLE DI VANOLI

    Così ha parlato qualche giorno fa Paolo Vanoli delle condizioni di Kean, intervistato da Sky alla vigilia del ritorno col Crystal Palace:

    "Stiamo tentando di recuperarlo, stiamo facendo di tutto anche col ragazzo con doppie sedute. Ci tiene a provare a darci una mano in questo finale di campionato. È un fastidio che ha un po' interrotto ciò che aveva fatto lo scorso anno, ma grazie al gruppo abbiamo sopperito alla mancanza di un giocatore importante. Se lo gestirò in modo diverso? Assolutamente no, ha un problema fastidioso ma abbiamo fatto di tutto per averlo a disposizione e lui ci ha sempre provato. Noi dobbiamo finire il percorso con lui, quello che farò insieme allo staff medico è quello di valutare per cercare di averlo nel finale di stagione. È un giocatore molto importante per noi".

    Dopo la gara, lo stesso allenatore viola ha detto che Kean "sta andando avanti nel recupero del problema alla tibia".

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

    Questa è la probabile formazione che Vanoli schiererà lunedì 20 in casa del Lecce:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

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