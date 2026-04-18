Kean gioca Lecce-Fiorentina? Come sta dopo l'infortunio, le ultime e la situazione verso il posticipo di lunedì

Così ha parlato qualche giorno fa Paolo Vanoli delle condizioni di Kean, intervistato da Sky alla vigilia del ritorno col Crystal Palace:

"Stiamo tentando di recuperarlo, stiamo facendo di tutto anche col ragazzo con doppie sedute. Ci tiene a provare a darci una mano in questo finale di campionato. È un fastidio che ha un po' interrotto ciò che aveva fatto lo scorso anno, ma grazie al gruppo abbiamo sopperito alla mancanza di un giocatore importante. Se lo gestirò in modo diverso? Assolutamente no, ha un problema fastidioso ma abbiamo fatto di tutto per averlo a disposizione e lui ci ha sempre provato. Noi dobbiamo finire il percorso con lui, quello che farò insieme allo staff medico è quello di valutare per cercare di averlo nel finale di stagione. È un giocatore molto importante per noi".

Dopo la gara, lo stesso allenatore viola ha detto che Kean "sta andando avanti nel recupero del problema alla tibia".