Kean è tornato in gruppo: tra dubbi e futuro, la sua stagione alla Juventus riparte

Rimasto alla Juventus a gennaio, Moise Kean deve risalire le gerarchie: non gioca da dicembre ed è diventato la quinta scelta dell'attacco di Allegri.

Moise Kean, un mese fa circa, era di fatto un calciatore dell'Atletico Madrid. Tutto fatto, tutto apparecchiato, tutto pronto per l'ufficialità. Poi, d'improvviso, il dietrofront: colpa della diversa valutazione, tra la Juventus e gli spagnoli, delle tempistiche relative al suo rientro in campo.

Con il senno di poi, è un'operazione mancata che ha fatto le fortune dell'Atletico. Perché solo oggi, due mesi e mezzo dopo l'ultima apparizione in campo con la maglia della Juventus, Kean è tornato ad allenarsi assieme alla squadra. All'allenamento mattutino agli ordini di Massimiliano Allegri ha partecipato anche lui.

Una buona notizia per Kean, che vede ripartire una stagione faticosa e tormentata. E una buona notizia anche per la Juve, che si prepara a poter disporre di un'alternativa in più in attacco. Anche se con l'asterisco.