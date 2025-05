Kean e Gudmundsson in dubbio, Beltran e Zaniolo squalificati: chi gioca in attacco nella Fiorentina contro il Bologna

Oltre agli ultimi risultati deludenti Palladino ha grossi problemi in attacco: potrebbe schierare un reparto con solo giocatori adattati.

La Fiorentina si gioca le ultime chance di qualificarsi in una coppa europea nel prossimo turno di campionato, quando i viola ospiteranno il Bologna dell'ex, Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia.

Per Raffaele Palladino non mancano le preoccupazioni, legate prima di tutto ai risultati, visto che la squadra nel giro di una settimana ha perso con Roma e Venezia in campionato ed è stata eliminata dalla Conference League.

Ma c'è anche un'emergenza totale in attacco dove mancheranno tanti elementi tra infortuni e squalifiche. Il tecnico potrebbe essere costretto a utilizzare in attacco giocatori fuori ruolo come Gosens, Ndour e Dodò.