Kean-Como diventa un caso: l'attaccante non vuole allenarsi con la Fiorentina, bastano 40 milioni? Beto per sostituirlo Calciomercato Fiorentina Como M. Kean

L'attaccante si è presentato in ritardo alla ripresa degli allenamenti e ha espresso la volontà di non allenarsi con la Fiorentina, spingendo forte per il trasferimento al Como.

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