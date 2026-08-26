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Moise Kean FiorentinaGetty Images
Marco Trombetta

Kean-Como diventa un caso: l'attaccante non vuole allenarsi con la Fiorentina, bastano 40 milioni? Beto per sostituirlo

Calciomercato
Fiorentina
Como
M. Kean

L'attaccante si è presentato in ritardo alla ripresa degli allenamenti e ha espresso la volontà di non allenarsi con la Fiorentina, spingendo forte per il trasferimento al Como.

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Moise Kean punta i piedi, nella sua testa c'è solo il Como ed ha trovato il modo di ribadirlo una volta di più alla Fiorentina.

L'attaccante non solo si è presentato in ritardo agli allenamenti, ma non vuole nemmeno più allenarsi con il club viola.

  • NON HA VOLUTO GIOCARE TITOLARE CONTRO LA ROMA

    Il primo segnale forte era stato la sua partenza dalla panchina contro la Roma nel posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A.

    La scelta tecnica di Grosso pare infatti sia stata forzata dalla volontà del giocatore di non scendere in campo dal primo minuto.

    Kean è poi entrato dalla panchina al 63' al posto di Pellegrino con la partita già ampiamente compromessa.

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  • NON SI VUOLE ALLENARE CON LA FIORENTINA

    Il secondo segnale, ancora più forte, quello di oggi con il rifiuto di allenarsi con il resto della squadra.

    Kean, come riportato da Fabrizio Romano, era già arrivato in ritardo ed ha provveduto a rendere ancora più profonda la frattura con la Fiorentina decidendo di non partecipare alla sessione odierna di allenamento.

    Kean vuole solo il Como, che ha già trovato l'accordo con il giocatore. Manca ancora, però, quello con la Fiorentina.

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  • BASTANO 40 MILIONI?

    Per convincere i viola la squadra di Fabregas ha messo sul piatto una proposta da 35 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. 

    La Fiorentina ne aveva chiesti inizialmente 45 ma, vista la situazione, potrebbe accontentarsi dei 40 milioni complessivi messi sul piatto dal Como e liberarsi di un giocatore che ha deciso di non voler più far parte del progetto del club.

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  • BETO IL SOSTITUTO DI KEAN

    I viola hanno già acquistato Mateo Pellegrino, schierato titolare proprio al posto di Kean nella prima giornata di campionato.

    Ma considerata anche la cessione di Piccoli servirà comunque un altro attaccante per completare la rosa di Grosso.

    Il favorito sembra una vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Norberto Beto, che ha fatto benissimo con l'Udinese ed attualmente milita nelle file dell'Everton.

    Più difficili le strade che portano a Bonny, Emegha e Icardi.

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