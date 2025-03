Kean bomber e trascinatore alla Fiorentina ma sarebbe servito a questa Juventus? I motivi del divorzio con i bianconeri

Fiorentina vs Juventus

L'attaccante viola è sempre più leader della Fiorentina, mentre alla Juventus il ruolo del numero 9 resta un rebus tra presente e futuro.

Parlare di rimpianto, forse, è eccessivo ma di certo il rendimento di Moise Kean alla Fiorentina fa discutere il mondo Juventus.

Già anche perché, mentre l'ex attaccante bianconero sta vivendo la sua migliore stagione di sempre, dalle parti della Torino bianconera chi di mestiere dovrebbe fare goal sta faticando tanto. Troppo.

Ecco così che in vista della sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica alle ore 18, l'interrogativo torna d'attualità: ma davvero questo Kean non sarebbe servito alla squadra di Thiago Motta?